"El moment de les víctimes": l'actualitat en 7 tuits

1. Lolita Bosch, escriptora

En els atemptats del 17 d'agost de 2017 van morir 24 persones de 35 nacionalitats. ARA ÉS EL MOMENT DE LES VÍCTIMES I DELS SEUS FAMILIARS. PER FAVOR, DEIXEM DE POLITITZAR LA MORT I LA POR. RESPECTEM EL QUE PER SORT A LA GRAN MAJORIA NO ENS HA TOCAT VIURE. JA N'HI HA PROU #17A