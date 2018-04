"Volem un jutge imparcial": l'actualitat en 9 tuits

1. David Abarca, assessor financer



si un parlament no pot investir qui té més suports, normal querellar-se contra qui li ho impedeix. L'amenaça de "no ho facis o incorreràs en delicte de malversació (i garjola...)" és intolerable. Equipara la necessària defensa dels drets polítics amb malversar, quina perversió.



2. Eva Parera, advocada i consellera del CAC





3. Josep Trepat Font, informàtic



El bloc del 155 que diu hi ha malversació si el Parlament presenta el recurs de prevaricació de Llarena no deia res quan el Gobierno español presentava recursos al Tribunal Constitucional contra l'opinió del Consejo de Estado https://t.co/m9DeXzqCNX



4. Argelia Queralt, professora de dret constitucional a la UAB



Ara no tenim Govern a Cat perque el Llarena prevarica. Ok. 135 escons i cap pot ser escollit President: o el Llarena te superpoders o els catalans som una mica inútils. O... això del 155 ja ens està bé per fer girar la nória #nonstop.