"Que s'imposi la veritat": l'actualitat en 7 tuits

1. Joan Rusiñol, periodista

"Deixem treballar la justícia" diu Pedro Sànchez sobre els presos independentistes. Ho diu en una roda de premsa on anuncia mesures del seu govern per revertir els efectes d'una decisió de la justícia

2. Míriam Nogueras, diputada al Congrés (PDECat)

L'AN deixa d'investigar, a petició de la Fiscalia, els membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) @TamaraVila83 i @EtVolemACasa pels delictes de terrorisme, rebel·lió i sedició. Pq SÓN INNOCENTS. Com la resta d’encausats. Que s’acabi la farsa i s’imposi la veritat.

3. Fruitós Richarte, exmagistrat i professor de dret a la UAB i a la URV

El problema de la JUSTÍCIA és que per molt que hagis estudiat, i siguis un erudit, si no tens el VALOR de la justícia, no pots impartir-la, té un component més enllà dels coneixement i s'endinsa en quelcom que pocs gaudeixen.