"En dieu justícia?": l'actualitat en 8 tuits

1. Màrius Serra, escriptor



El missatge de la justífica espanyola deixant en llibertat provisional els violadors de la Manada és clar: La comprensió i l'empatia és per als energúmens.

No en queda gens per als dissidents ni per als desafectes.

Quin contrast!

Justícia igual per a tothom?

I un be negre! — Màrius Serra (@mariusserra) 21 de juny de 2018



2. Ana Tudela Flores, periodista



Qué pasará cuando no haya vídeos? Qué haremos si nos destrozan la vida entre cinco, diez, uno solo, que tendría la fuerza suficiente para que temamos por nuestra vida?

Quién correrá el riesgo de denunciar para ser perseguida por periodistas y forococheros?

Y lo llamáis Justicia? — Ana Tudela Flores (@latule) 21 de juny de 2018



3. Bea Talegón, directora d’opinió de ‘Diario 16’



Archivada la querella contra Florentino Pérez por el Castor. La justicia es igual para todos. — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 21 de juny de 2018



4. Anna Salvador, politòloga i periodista



Nens engabiats als USA; morts i +morts a la Mediterrània; mig món en guerra; camps d refugiats al Nord d'Eur; dones agredides, violades i assassinades dia sí i dia tbé; narcopisos on hi passa d tot al costat d casa... Les pitjors distòpies ja són aquí. I sembla q no ens n'adonem. — Anna #FemRepública (@nanasalvador) 21 de juny de 2018



5. Raquel Ejerique, periodista



Sobre la idea de poner campos de refugiados fuera de la UE: Los migrantes seguirán intentando llegar, a costa de vidas y con beneficio para las mafias. Salen del horror social, económico y climático. Quieren llegar a Europa, no a Marruecos. Cuando antes lo asumamos, mejor — Raquel Ejerique (@raquelejerique) 21 de juny de 2018



6. Mireia Boya Busquet, exdiputada al Parlament (CUP)



Tots els republicans, polítics inclosos, i sobretot ells, hauríem de deixar-li clar sempre al Borbó que NO és benvingut. Ni inauguracions, ni premis, ni sopars. 3 d'octubre, ni oblit ni perdó. No és tan difícil, no? — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 21 de juny de 2018



7. Toni Arago, sociòleg



No recordo qui va dir aquesta frase; "Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir". Però si ho repetís el Borbó actual, no arreglaria res, però quedaria com un senyor. — Toni Arago (@toni_arago) 21 de juny de 2018



8. Agustí Colomines, professor i assagista