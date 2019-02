"Relatem?": l'actualitat en 8 tuits

1. Diana Riba i Giner, número 2 d’ERC a les eleccions europees i parella de Raül Romeva

Les imatges d’avui a Madrid s'haurien d'emetre en blanc i negre. Casado i Rivera volen fer història, la més negra d’Espanya. Avui han fracassat. Demà, Sánchez hauria de tornar a la valentia del diàleg. Només allí hi ha futur.

2. Elisa, tuitaire

3. Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat

Segons la lògica que els convocants (i altres) ens han aplicat a nosaltres, Espanya no vol estar unida perquè la immensa majoria s'ha quedat a casa...🤣. L'amenaça ultra era una fantasia; el PSOE ha de tenir coratge d'una vegada i treure's els seus ultres del damunt. Relatem? https://t.co/deAUrKliif

4. Luisma López, historiador, filòleg i professor

¿Los que habláis del fracaso de la derecha hoy en Colón habláis de lo que veis o de lo que deseáis? No sé si han ido pocos o muchos. Pero parece que la derecha está muy movilizada en un momento en el que PSOE y Podemos están tocados por dentro.

5. Melcior Comes, escriptor

6. Javier Gallego Crudo, periodista

7. Pablo Simón, politòleg

8. Ramon Pardina, guionista

Per moltes coses dolentes que et passin a la vida, pensa que almenys no ets l'assessor de campanya de Manuel Valls.