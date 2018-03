"El patriarcat ens envolta": l'actualitat en 7 tuits

1. Anna Salvador, periodista i politòloga

Ser feminista no és voler ser tractat o tractada millor q ningú, ni com a millor q ningú; ser feminista és voler no ser tractat o tractada pitjor q ningú, ni com a pitjor q ningú.

Només en l'estructura mental masclista el feminisme és un perill q intenta maltractar-lo. — Anna #FemRepública (@nanasalvador) 7 de març de 2018

2. Miquel Puente, responsable de xarxes socials a CCOO Catalunya

Les resistències d'alguns homes a la #Vaga8M i la seva pretensió de ridiculitzar-la responen a la por a perdre privilegis a la feina i a casa.



El patriarcat ens envolta, pareu l'orella i escolteu. — Miquel Puente (@miquelpuente) 7 de març de 2018

3. Carles Ferreira, politòleg

4. Xavi, professor d’economia en un institut

Avui hem fet reflexió sobre violència masclista a classe de 4rt d’ESO (15 i 16 anys). El 100% de les noies han patit ja algun tipus d’assetjament (pel carrer, de companys) i totes tenen por de tornar soles a casa. #vagafeminista — xavi #dempeus (@xavi_cs) 7 de març de 2018

5. Anna, tuitaire

La meva filla m'ha dit que dues professores de l'institut els han explicat que fan vaga i que són feministes. I llavors m'ha dit, amb els seus 13 anys, que no entén perquè hi ha gent que NO es feminista. És tant de sentit comú ser-ho... #VagaFeminista #Vaga8M — Anna (@Annacpelaez) 7 de març de 2018

6. Marta Nadal, comissària de l’Any Maria Aurèlia Capmany

7. Ramon Pardina, guionista