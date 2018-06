"Quin gran error": l'actualitat en 9 tuits

1. Gala Pin, regidora de l’Ajuntament de Barcelona (BComú)

Avui a #Badalona el PSC s'alia amb el pitjor PP, el més racista, el que més menysprea la vida, per fer fora les forces del canvi.

"allà on veieu una cadira, ocupeu-la" sembla indicació de @miqueliceta. El poder pel poder a costa de la voluntat popular #DolorsAlcaldessa — Gala Pin (@galapita) 20 de juny de 2018

2. Ruth Gumbau, periodista

La situació política a Badalona i la deriva del PSC, que se sustenta en PP i C’s, és objecte de tesi doctoral.

Se li pot dir “deriva” o la paraula només serveix per als independentistes? #bloc155 #mocionsdecensura2x1 — Ruth Gumbau (@RuthGumbau) 20 de juny de 2018

3. Xavier Fina, gestor cultural i filòsof

El que ha fet el PSC és legítim des d’un punt de vista democràtic. Però és inexplicable i verdonyós des d’una posició d’esquerres. Quin gran error. — Xavier Fina (@XavierFina) 20 de juny de 2018

4. Sílvia Soler, escriptora

Els badalonins hauríem de rebre la Creu de Sant Jordi pel sol fet de ser-ho #plebdn — Sílvia Soler Guasch (@ssolerg) 20 de juny de 2018

5. Joan Santanach, professor de filologia catalana de la UB

El problema no és el Quixot, sinó la instrumentalització que se n’ha fet. Si C’s se l’haguessin llegit, potser no estarien tan cofois de l’Espanya que el llibre retrata

Bravo, @LauraBorras !!! https://t.co/g9owqaEdJI — Joan Santanach Suñol (@SantanachJoan) 20 de juny de 2018

6. Kenneth Roth, director executiu de Human Rights Watch

The Trump-Netanyahu strategy: since you can't get the UN Human Rights Council to stop criticizing Israel (and it shouldn't), US withdraws to try to discredit it. But Trump trying to discredit anyone on rights is, sadly, laughable. https://t.co/0DKSXB32fb pic.twitter.com/MB5cDeshwL — Kenneth Roth (@KenRoth) 20 de juny de 2018

“L’estratègia Trump-Netanyahu: com que no podem fer que el Consell de Drets Humans de l’ONU pari de criticar Israel, els Estats Units se'n retiren per intentar desacreditar-lo. Però Trump intentant desacreditar algú en temes de drets, lamentablement, fa riure”.

7. Bryan Behar, guionista de televisió

Trump’s idea of making America great is to take us from the beacon of all nations to the world’s pariah.



This may appeal to the right wing nativist fringe. But it weakens our standing everywhere else on the planet. — Bryan Behar (@bryanbehar) 20 de juny de 2018

“La idea de Trump de fer Amèrica gran és que deixem de ser el referent de totes les nacions per convertir-nos en un pària al món. Això potser atrau l’ala dreta dels EUA però afebleix la nostra posició a qualsevol altre lloc del planeta”.

8. Saray Espejo, politòloga

Oblidarem algunes atrocitats q està fent #Trump però tancar menors en gàbies separats dels pares, ens perseguirà sempre #KeepFamilesTogether — Saray Espejo (@sarayespejo) 20 de juny de 2018

9. Andreu Escrivà, ambientòleg