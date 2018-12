Els Mossos, al centre de la polèmica: l'actualitat en 7 tuits

1. Josep Costa, diputat al Parlament (PDECat)



Des de l’1-O aquest país té una especial sensibilitat contra la violència policial. No podem tolerar que cap agent amb l’escut de la Generalitat es comporti com els que varen venir a atonyinar-nos aquell dia. Si cal expulsar agents de la BRIMO, s’ha de fer sense més dilació.



2. Eulàlia Reguant, regidora a l’Ajuntament de Barcelona (CUP)



No és una simple qüestió d'algunes pomes podrides. Hi ha hagut un canvi de model policial. Hem tornat a l'era Puig. I això és una qüestió política. https://t.co/jXolhK9Anz



3. Jordi, mestre i comunicador



Us en recordeu quan lluitàvem per la independència tots junts i feliços, amb ganes i il·lusió i sense retrets? Podem tornar aquí, si us plau? Només així tirarem endavant. Gràcies! pic.twitter.com/P1xdWpNjZc



4. Inés Arrimadas, diputada al Parlament (Cs)





5. Jordi Arlandis Campo, analista polític



Alguns estan venent el relat que els pobres mossos no tenen més opció que atonyinar la gent perquè així ho vol un jutge. Segurament són els mateixos que diuen que la declaració d'independència no pot tenir validesa perquè així ho diu el govern espanyol...



6. Anna Punsí, periodista





7. Josep M. Lozano, professor de ciències socials a Esade



Jo sens dubte no hi entenc, però dedicar-se a intentar boicotejar Vox (sense saber quanta gent hi aniria per si sols) no és regalar-los que esdevinguin el centre i l’eix del debat polític? (Com estic fent jo amb aquest comentari, altrament...)