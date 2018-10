"S'apaga una llum brillant de la música": l'actualitat en 8 tuits

1. Laura Borràs, consellera de Cultura





2. Rosa Cullell, consellera delegada de Media Capital





3. Lluís Gibert, advocat



El problema de la no unitat és el no projecte. Bàsicament.



4. Carles Ferreira, politòleg i professor de ciències polítiques a la UdG





5. Catalina Ionescu, bloguera



Que l’estat decidís retirar els seus dipòsits de Catalunya, i que facilités la sortida d’empreses és un senyal inequívoc que ho veien perdut. O millor dit, que ho teníem guanyat. L’error de no defensar la República va ser descomunal.



6. Ivan, economista





7. Miquel Puig, economista



No. 1) Un Estat democràtic no té dret a administrar els seus diners de manera arbitrària; i això aplica a la despesa i a la tresoreria. 2) un Estat responsable no pot posar en risc l'estabilitat bancària. 3) el que denuncia l'ARA viola les responsabilitats de membre de l'EZ