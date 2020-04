Els nens, al súper: l'actualitat en 9 tuits

1. Sergi Castañé, politòleg

2. Raquel Pérez Álvarez, analista de dades

3. Berta Barbet, politòloga

En principio, es más seguro estar en espacios abiertos que cerrados. ¿Por qué prefieren dejarnos ir solo a espacios cerrados? Lo único que se me ocurre es que se este primando el "poder controlar fácilmente que alguien se salta la norma" pero me parece un error.

4. Inma Benedito, periodista

Es que no son espacios cerrados sin más: son espacios de transacción. Uno no va al súper a quedarse dando una vuelta; va, compra, y sale. No hay margen ni voluntad de explayarse. El miedo no es a salir, es a los demás en el exterior, y el espacio abierto difumina ese miedo