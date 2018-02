Tècnicament... neva: l'actualitat en 9 tuits

1. Antón Losada, analista polític i professor de la USC



Dice el delegado del gobierno que el 1-O “técnicamente” no hubo cargas policiales... tropezaron con los ciudadanos que querían votar.



2. Neus Munté, presidenta del PDECat





3. Carles Torras, bloguer



...i el govern d’Espanya no té ningú millor que l’Enric Millo a Catalunya? I el PP ningú millor que l’Albiol? Així és difícil eh...



4. Isidor Marí, sociolingüista



Que diu Enric Millo que tècnicament a Catalunya no hi neva, que es tracta d'una pertorbació provocada per determinats vents amb la finalitat d'obligar els núvols que passaven sense cap propòsit predeterminat i que s'han trobat en la necessitat de condensar i congelar el vapor.