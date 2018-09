UsVolemACasa: l'actualitat en 8 tuits

1. Sus Martí, llicenciada en filologia catalana



Avui fa 6 mesos q ens empresonaven la Carme, la Dolors, el Raül, el Josep i el Jordi. I que la Marta es va veure obligada a marxar a l’exili.



La tristesa de no tenir-vos és gran, però la força per lluitar per la vostra llibertat, més. Persistim i us reivindiquem. #UsVolemACasa pic.twitter.com/kFxuKmr29X