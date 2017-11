L'art del 155: l'actualitat en 8 tuits

1. Joan Lluís Bozzo, director teatral



Si els museus de tot el món prenen l’exemple de Sixena i comencen a retornar les obres als seus llocs d’origen, serà impressionant! Buidarem el Louvre, el British, el Prado!!! Quina canya el 155!! — Joan Lluís Bozzo (@espremulla) 28 de novembre de 2017

2. Marta Pascal, coordinadora general del PDECat



Indigne. Vulnerar totes les normes de protecció del patrimoni per interessos polítics del PP en un moment d’indefensió dels catalans. Per això també els hi serveix el 155. https://t.co/XjXCkKcWCl — Marta Pascal (@martapascal) 28 de novembre de 2017

3. Aurora Madaula, historiadora



No portaríem llacets grocs, les fonts no rajarien aigua il·luminada d groc i no penjaríem pancartes reclamant més democràcia, si no hi haguessin PRESOS POLÍTICS i gaudíssim de democràcia q permetés tornar el nostre PRESIDENT I GOVERN de l’EXILI. Fàcil. #Marxem — Aurora Madaula #JuntsperCatalunya🎗 (@Aurora_Madaula) 28 de novembre de 2017

4. Miquel Strubell fill, editor de programes de televisió



Partits independentistes, no cal que ens prometeu res. Tots sabem el que hi ha. Gestionar l'autonomia no és implementar la república. Però el bloc del SÍ ha de vèncer el del 155. Guanyem, fem-nos sentir i impedim que governin aquells que volen liquidar el nostre autogovern. — Miquel Strubell fill (@miquelstrubell) 28 de novembre de 2017

5. Tayssir Azouz, traductor i filòleg



Pensament màgic és creure que els qui t’han aplicat el cop d’Estat del 155 i han empresonat a gent honrada no ho tornaran a fer. — Tayssir تيسير 🎗 (@tunisocatala) 28 de novembre de 2017

6. Albert Velasco, historiador de l’art i professor de la UdL



"Marta" i "Oriol" són Rovira i Junqueras als documents confiscats de l'1-O. Però per desxifrar qui es "M. Rajoy" necessitem una pedra de Rosetta. — Albert Velasco (@velasc_alberto) 28 de novembre de 2017

7. Pilar Rahola, periodista



Concert pels presos polítics amb grans de la música Catalana.

Espectacle preciós.

Recaptació per a la Caixa de Solidaritat.

Que ningú no falti. pic.twitter.com/NkM4lie7gW — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 28 de novembre de 2017

8. Txe Arana, actriu