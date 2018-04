"No podem abaixar la guàrdia": l'actualitat en 8 tuits

1. Xavier F. Domènech, tuitaire



El tribunal Schleswig ha desmuntat el "tinglao-Llarena",cert, però no podem baixar la guàrdia. La resolució només és refereix al President, altres presos catalans SI serán jutjats, en principi, per rebel-lió. La lluita ha de continuar. I ha de continuar amb més força que mai. pic.twitter.com/nmep2y9va9

2. Andreu Van den Eynde, advocat d’Oriol Junqueras



Ara és un bon moment per no perdre l'objectivitat tècnica i desemmascarar l'estratègia de criminalització del sobiranisme. No hi ha https://t.co/7ghwe91tgMó, és evident. Però tampoc hi ha sedició ni malversació, això és important lluitar-ho.