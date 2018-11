"Quatre anys i aquí estem": l'actualitat en 9 tuits

1. Mercè M., tuitaire

Avui és 9N. 4 anys i aquí estem Parats i callats. Si m'ho diuen no m'ho crec.

2. Joana Ortega, exvicepresidenta de la Generalitat

Quatre anys després i l'ànima del #9N segueix ben viva ! Quina lliçó de democràcia. Tot i la meva inhabilitacio, les multes o l’embargament de casa meva #hotornariaafer . Gracies a tots per la vostra solidaritat. pic.twitter.com/HQnPVjtSWt

3. Júlia Jové, tuitaire

El 9N del 2014 també plovia, també va ser un dia interessant i emocionant, i també hi van haver nervis i molta, molta organització de la gent.

És fastigós com s'ho estan carregant tot.

M'és igual si ja no volien fer res ni el 9N ni l'1O, jo parlo de la gent,.