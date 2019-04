Torra, al focus: l'actualitat en 9 tuits

1. Pol Gibert, diputat al Parlament (PSC)

La legislatura està morta.



El Govern Torra no presenta pressupostos, no porta lleis al Parlament, perd votacions constantment i ara la cambra li demana faci una qüestió de confiança o convoqui eleccions.



Si no ha de governar, plegui. https://t.co/Y3NC3ztb5H — Pol Gibert (@polgibert) 4 d’abril de 2019

2. Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Traduit : el tripartit155 + Comuns (amb la complicitat del 'no vot' de la CUP) guanyen per 1 vot una moció que preten canviar un President de Catalunya per la porta del darrera, atès que no s'han pogut comptar els vots dels 5 diputats a l'exili/presó. https://t.co/bQgKtd1TTp — Jordi Pu1gnerO 🎗 (@jordiPuignero) 4 d’abril de 2019

3. Eva Parera, número 4 de Manuel Valls per Barcelona a les municipals

Lo de la CUP és increïble. Estar al Parlament per no tenir, ni voler tenir, posicionament en una qüestió com aquesta. Així no es representa a la ciutadania. L’ambigüetat no és una opció. L’absentisme encara menys https://t.co/umW3EAMRyz — Eva Parera (@PareraEva) 4 d’abril de 2019

4. Guillem Pursals, politòleg

I el President Torra pot fer el que vulgui perquè el Parlament no pot reclamar res al respecte. https://t.co/wybVpYbKfQ — Guillem Pursals ⚜ (@GPursals) 4 d’abril de 2019

5. Montse Cateura, tuitaire

Això del fals testimoni o ometre la veritat sabent-la suposo que no aplica als testimonis de la fiscalia, ni als de l'advocacia de l'estat, ni als de l'acusació particular, i menys si són GC o polítics del PP #dubte #JudiciTV3CatRàdio #JudiciProcés #judici1O — MontseCateura #indep (@MontseCateura) 4 d’abril de 2019

6. Jordi Sànchez, cap de llista de JxCat per Barcelona al 28-A

Els testimonis de la Guàrdia Civil, disciplinadament, fan bé la feina que sembla que algú els ha encarregat, com si recitessin una lliçó. I el Tribunal no deixa que les seves paraules es confrontin als vídeos dels fets...



On queda el dret de defensa? #absolució #freeTothom pic.twitter.com/kvw3VP6Y5e — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 4 d’abril de 2019

7. Laura L. Ruiz, periodista

No debería ser un acto de amor, debería ser un acto de justicia. Un acto de derecho a la #muertedigna. El caso de María José Carrasco y su marido debería ser el caso que por fin haga que se apruebe una ley de #eutanasia en España. https://t.co/4C1uEkdQEI — Laura L. Ruiz (@lauralruiz) 4 d’abril de 2019

8. Ignacio Sanz, resident a l'Hospital Universitario Puerta de Hierro

Como médico espero que llegue el día en que no me encuentre noticias así. Ya está bien en pensar en alargar la vida todo lo posible. Empecemos a priorizar el vivir bien y sin sufrimiento. #eutanasia ya! https://t.co/RLU8KfBXJg — Ignacio Sanz (@DrSanzGa) 4 d’abril de 2019

9. Carme Castells, gestora cultural. Directora de la Fundació Mallorca Literària