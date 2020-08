"La casa reial troba Joan Carles I": l'actualitat en 9 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]



1. Emili Bella, periodista





2. Rosa Cullell, consellera de Media Capital



El Rey Emérito está en los Emiratos. Desde el día 3 de agosto. Ya está. La Casa Real lo podía haber dicho ese mismo día, y no hubiera generado tanta especulación. La mejor comunicación es la que se adelanta y no oculta. Por difícil que sea el tema.



3. Adrià Alsina Leal, professor de periodisme a la UVic



Joan Carles I va néixer en una dictadura (Itàlia), va passar la infància en una dictadura (Portugal), es va traslladar a una dictadura (Espanya) i s'ha acabat exiliant a una dictadura (Emirats Àrabs). No es pot dir que no sigui coherent.



4. Mariola Dinarès i Quera, periodista





5. Lluís Agustí, bibliotecari



Avui fa 3 anys érem al carrer de l'Hospital, sortint a la Rambla, quan va passar tot, va anar de segons no estar en el lloc exacte. Ens vam refugiar a la Biblioteca de Catalunya i, més tard, els Mossos d'Esquadra ens van ajudar a sortir. Moltes gràcies @BiblioCatalunya @mossos



6. Manel Márquez, historiador



L'atemptat terrorista del #17A de #Barcelona ens ha de servir per tenir una societat culturalment diversa, unida i cohesionada socialment. Contra la barbàrie, la injustícia i per una vida en pau donem suport a les víctimes! Vveritat, justícia i reparació #17avolemsaberlaveritat pic.twitter.com/D6MoFEKMqJ



7. Montserrat Tudela, directora de la revista ‘Auriga’



Jo no entenc com poden anar a l'homenatge a les víctimes de l'atemptat persones que han votat NO a la comissió d'investigació al Congreso #17avolemsaberlaveritat