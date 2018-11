Panellets, moniatos i esperança: l'actualitat en 8 tuits

1. Antoni Garrell Guiu, enginyer industrial

Sovint recordo als meus predecessors, en especial al meus avis i els consells del meu pare. Avui #totssants pensant amb ell he recordat q em deia “No oblidis als avis, el q varen fer, el q es van esforçar i el q et van ensenyar, si ho oblides hauràs perdut una part de tu mateix” — Antoni Garrell Guiu (@AntoniGarrell) 1 de novembre de 2018

2. Alba Fernández Pous, coordinadora de projectes

Una dona al forn: posa’m dos panellets. Li posen. Quan és? La dependenta: 6€. La dona vermella, perdó? 6€, dos panellets? L’altre: sí, em sap greu, valen això. La dona: no m’ho posis, no puc pagar-ho, em sap greu. He flipat també. — La Pous ✊🏻💜 (@LaPous_) 1 de novembre de 2018

3. Bel Olid, escriptora

Ahir un estudiant japonès es va quedar després de classe per demanar-me com cuinar els moniatos, perquè n'havia comprat però no sabia què fer-ne. No m'havia sentit mai tan útil en catorze anys de profe a la universitat. — Bel Olid (@BelOlid) 1 de novembre de 2018

4. Carme Forcadell, expresidenta del Parlament

Hi ha lloc per a l'esperança. Després d'un any d'una repressió duríssima estem tossudament alçats, defensant els drets i les llibertats i convençuts que, més d'hora que tard, la veritat, la justícia i la democràcia s'acabarà imposant. https://t.co/2Z8egdzJBF — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 1 de novembre de 2018

5. Jordi Nieva-Fenoll, catedràtic de dret processal

Mensaje para fanáticos, juristas y no juristas: el Derecho es como la Medicina, y no como el prensa rosa. No se diagnostica una apendicitis en función de lo bien o mal que te caiga el paciente. No se cree en la existencia de un delito por la afinidad (o no) ideológica con el reo. — Jordi Nieva-Fenoll (@jordinieva) 1 de novembre de 2018

6. Josep Rull i Andreu, exconseller de Territori i Sostenibilitat

Fer llegir a la filla de Felip VI que Espanya és un estat de dret (i escoltar-ho des d’una presó preventiva decretada per haver defensat pacíficament unes idees legítimes) és un sarcasme. — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 1 de novembre de 2018

7. Mireia Boya Busquet, exdiputada al Parlament (CUP)

El "gest" de l'Estat és presentar l'escrit d'acusació per rebel•lió el mateix dia que va triar per enviar a la presó a mig Govern. L'Estat NO negocia. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 1 de novembre de 2018

8. Quim Brugué, catedràtic de ciència política