"Protesta desobedient i contundent": l'actualitat en 8 tuits

1. Mireia Boya Busquet, exdiputada al Parlament (CUP)



Suport incondicional i tot el respecte per a @jordialapreso i @jorditurull que avui comencen una acció de protesta política, desobedient, no violenta i contundent, com és una vaga de fam. Defensen els drets de tothom #LlibertatPresosPolítics



2. Àlex Sastre, candidat a l’alcaldia de Granollers (PDECat)



La pregunta personal que em faig és: com coi continuo jo la meva vida mentre els meus referents polítics, a banda de ser a la presó, han emprès una vaga de fam per haver defensat el nostre dret a decidir? Em fa vergonya i tot pensar-hi.



3. Joan-Lluís Lluís, escriptor





4. Catalina Ionescu, bloguera





5. Elisa, tuitaire





6. Mireia, tuitaire





7. Xesco Reverter, corresponsal de TV3 als Estats Units



Mor l’expresident

George H.W. Bush als 94 anys. Se’l recordarà per 2 victòries (la de la guerra freda i guerra del Golf) per una derrota (la de la reelecció el 94) i per un fill, que tb va ser president, i que no va fer cas del pare i va ocupar l’Iraq... https://t.co/E7dZUxjacY