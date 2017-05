L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Penal contra el Prat'

Ara fa uns dies, publicàvem una informació firmada pel cap d’Economia, l’Àlex Font Manté, en què explicava que l’ARA li va preguntar a Bjørn Kjos, conseller delegat de la companyia aèria Norwegian, si, amb els obstacles burocràtics que existeixen actualment, la companyia esperava poder operar un vol directe entre Barcelona i Tòquio (Norwegian està volant directament des del Part a San Francisco, a Nova York, a Miami, etc.). I el conseller delegat va dir: “Si tingués els drets de vol entre Barcelona i Tòquio, començaria ara mateix”, però que si no podia fer-ho era perquè “era cosa de polítics”. Quins són aquests obstacles burocràtics? Tal com va explicar la mateixa companyia fa més d’un mes, resulta que hi ha un conveni entre Espanya i Rússia que impedeix que els vols espanyols que sobrevolin Rússia surtin d’una ciutat que no sigui Madrid, i resulta que per arribar al Japó sense que el vol sigui ni massa llarg ni massa car és obligatori sobrevolar Sibèria. O sigui, que si vols sobrevolar Sibèria o qualsevol altre part de Rússia has d’haver sortit de Barajas.

Avui a l’ARA publiquem el conveni que impedeix els vols directes Barcelona-Tòquio. És un memoràndum d’entesa on s’especifica que Barcelona sí que té permesos 54 vols directes a Moscou i també des de l’aeroport de Màlaga.

A la informació expliquem que des de Barcelona es pot sobrevolar Sibèria per anar a Xangai, a la Xina, perquè s’hi vola amb Air China, que és una companyia xinesa, i la Xina té un conveni amb Rússia.

Si Norwegian volgués obrir la ruta Barcelona-Tòquio, Espanya hauria de renegociar el conveni amb Rússia, i de moment els noruecs no hi han vist gaire bona disposició, i això que el 2015 des de Barcelona van sortir cap a Tòquio 164.000 passatgers indirectes des de Barcelona) o sigui, que van haver de fer escala des d’altres aeroports. Això és una mitjana de 450 persones diàries.

En resum, això és l’ Espanya radial aèria, perquè com diem a portada, aquest memoràndum afavoreix Barajas.

Esclar que el problema més gran que tenim no és que no es pugui volar directament entre Barcelona i Tòquio, però la notícia il·lustra una evidència: la hipocresia del discurs polític dominant a Espanya, sobretot la del PP, i que el PSOE i Ciutadans haurien d’atendre si no en volen ser una mala còpia: la igualtat entre espanyols no existeix, i el lliure mercat, tampoc. Com pots competir amb una mà lligada a l’esquena pel teu propi govern?

Altres països sí que tenen vols al Japó des de més d’una ciutat. Per exemple, a Itàlia volen a Tòquio des de Roma i Milà, i a Alemanya, des de Munic o Frankfurt.

Ja ho va dir Germà Bel en aquell antològic llibre: ‘ Espanya, capital París’.