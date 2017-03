Technodac desenvolupa un nou sistema de posicionament en interiors

Especialitzada en el disseny d’aplicacions mòbils, botigues online i portals web a mida, l’empresa de Tarragona Technodac ha decidit diversificar la seva oferta de serveis amb el desenvolupament de la tecnologia iBeacon. A grans trets iBeacon és un emissor de Bluetooth i una de les seves aplicacions és el posicionament en interiors mitjançant aplicacions mòbils que estiguin a prop.

A la pràctica, aquesta tecnologia procedent dels Estats Units i que s’està implantant a Europa permet aplicacions en camps tan diversos com la millora de la seguretat a les empreses, la promoció turística, la planificació d’estratègies de màrqueting de proximitat, la captació de clients per al comerç i l’assistència personalitzada, expliquen Carlos Cuenca i David Rodríguez, socis i fundadors de Technodac. I asseguren que el potencial que té aquest sistema és enorme i la seva implementació no ha fet més que començar. Fundada l’any 2007, Technodac dona feina a set persones, opera al conjunt de l’Estat i s’ha obert a l’exterior amb clients als Estats Units, Itàlia i Bolívia.