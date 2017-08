Torredembarra celebra la festa major de Santa Rosalia

Torredembarra posa en marxa divendres la festa major de Santa Rosalia, que s’allargarà fins al 5 de setembre i que combina el patrimoni festiu de la vila -amb un nombrós seguici popular, els balls parlats i cercaviles- amb les propostes per a petits i joves, els sopars populars, els balls i els concerts. Enguany destaca la Trobada de Nans per celebrar els 50 anys d’aquest element del seguici torrenc. La trobada serà dissabte, a dos quarts de set de la tarda, des de la plaça Mossèn Joaquim Boronat. Hi participaran els Nanos Vells de Tarragona, el Ball de Nans de Vilanova i la Geltrú, el Ball de Nans de Valls i el Ball de Nans de Torredembarra.

El programa d’actes arrenca divendres, a les set de la tarda, amb un contacontes a la Biblioplatja. A dos quarts de nou del vespre, a la plaça del Castell, hi haurà la tronada d’obertura de la festa major. En acabat, al pati del Castell es farà la lectura del pregó de festa major, a càrrec d’Isabel Ciuró Ferré, botiguera local i una de les primeres gralleres del municipi, i la degustació del pastís de Santa Rosalia a càrrec de la pastisseria Ares. Posteriorment, a dos quarts d’onze de la nit, a la Roca Foradada es farà un concert de músiques del món amb el grup Breu.

Els actes centrals de la festa major torrenca es concentren entre el 2 i el 4 de setembre, moment de veure el ric seguici popular de la vila i els balls parlats, plens de sàtira, amb el Ball de Diables, el Ball de Serrallonga i el Ball de Gitanes, però també es podrà gaudir de la música i d’actes al carrer. Podeu consultar el programa d’actes a www.torredembarra.cat.