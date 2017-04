Vins de monestir: ancestrals i patrimonials

“Volem recuperar el tast dels vins dels avantpassats sense haver-los pogut beure”. Amb una experiència sòlida i contrastada a Cellers Scala Dei, l’enòleg Ricard Rofes se submergeix ara en les varietats patrimonials de la Conca de Barberà i en les tècniques d’elaboració ancestrals -vinificacions amb rapa en dipòsits de ciment, envelliment en foudres, llevats autòctons i nivells mínims de sulfurós- per crear la nova gamma de vins de monestir Abadia de Poblet, l’únic celler de Catalunya en un recinte històric Patrimoni de la Humanitat, propietat de Codorníu.

“Som hereus de tota la tradició d’elaboració de l’orde del Cister i la Conca de Barberà és un dels llocs que han sabut preservar varietats històriques com el trepat, el garrut i la garnatxa”, remarca. Sobre aquestes bases s’empelta el nou projecte enològic que, després de tres anys d’anàlisi, mètode i reflexió, veu la llum. Abadia de Poblet presenta tres vins nous, frescos, elegants i honestos, que abracen el saber fer dels monjos cistercencs, d’ahir, i el coneixement científic i enològic de Rofes i el seu equip, d’avui. “Al segle XII en aquests murs ja s’hi feia vi. A Europa els llocs de més prestigi on s’elaborava, com la Borgonya, estaven lligats a l’Església”, explica l’enòleg. Els nous vins, diu, embotellen “un trosset del paisatge”. “No amaguem el vi darrere de la fusta ni de l’elaboració. Reflecteixen l’origen, un treball enològic de mínima intervenció, respectuós amb la varietat i amb l’expressió del terroir ”, sentencia.

De la trilogia, el que més profundament ens vincula a la Conca de Barberà és La Font Voltada 2014, un vi negre 100% trepat que neix en una finca de vinyes centenària, entre Sarral i Montbrió de la Marca. Finor, subtilesa, elegància, respecte per la fruita, amb un treball enològic precís. Antigament s’utilitzava el raïm sencer amb rapa inclosa; avui, Rofes ho recupera. Hi suma la fermentació en petits dipòsits de ciment, el pigeage i un envelliment de 14 mesos en botes de 600 litres de més d’un ús. És un vi de finca que expressa el sòl argilocalcari a 600 metres d’alçada. Robert Parker l’ha puntuat amb 92+ i n’ha destacat les aromes de pètals de rosa seca i una puresa, concentració i profunditat que ultrapassen el que dona la varietat. “ Very impressive for a first vintage ”, rebla la nota de tast.

L’acompanyen l’Abadia de Poblet negre 2015, cupatge de trepat, garrut, garnatxa i ull de llebre que combina vinificacions amb rapa, fermentació en formigó i foudres, i l’Abadia de Poblet blanc 2015, 90% de macabeu plantat en alçada i premsat sense desrapar i 10% de parellada vinificada amb les pells. Un mix de tècniques apreses i contrastades al Priorat que ara impregnen la Conca de saviesa enològica entre murs d’espiritualitat.