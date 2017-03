Primer treball internacional de la productora vallenca DansPXL

L’equip de DansPXL, productora audiovisual i fotogràfica especialitzada en dansa i arts escèniques, s’ha traslladat recentment a Roma per treballar en el projecte Ballare Lapidarium juntament amb la ballarina mexicana Triana Botaya. Aquest és el primer cop que la productora vallenca treballa a l’exterior. Lapidarium és el nom de l’exposició itinerant que porta des del passat mes de setembre ubicada en indrets com el Colosseu i el Mercat de Trajà. DansPXL ha rodat un audiovisual en format videodansa que alhora es va convertir en un espectacle en viu per als visitants mentre es realitzava la filmació.