Cartes a la Directora 08/06/2017

Independència per a la millora social

Els que desitgem que Catalunya esdevingui un estat independent evidentment que ho volem per millorar el respecte que la nostra identitat, llengua i cultura es mereixen.

Tanmateix, també exigim millores socials. La independència ha de ser l’eina cabdal per aconseguir viure millor que ara, lluitant sobretot contra la pobresa i a favor de la gent més desafavorida. No s’hi val a dir que tot és culpa només del govern de Madrid. El govern català també ens falla.

Volem que amb el nou estat es reverteixin les retallades que ha fet el govern de la Generalitat en àrees tan bàsiques com la sanitat i l’ensenyament, mentre se segueixen subvencionant coses secundàries com el circuit de Montmeló o les escoles que separen l’alumnat per sexes.

La creació d’un nou estat ha de servir per resoldre qüestions cabdals, com ara la llei de dependència. El moviment independentista no pot obviar cap d’aquests temes tan importants. Si no, quin sentit tindria?

MARTA POMBO SALLÉS

SANT BOI DE LLOBREGAT

Condol pel Carles Capdevila

En nom de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC), vull transmetre el condol per la mort del Carles Capdevila, i fer-lo extensiu a tot l’equip del diari que va dirigir, així com a la seva vídua i als seus fills.

Quan el setembre del 2015 va fer pública la seva malaltia, vaig adreçar una carta al senyor Capdevila per expressar-li el nostre suport i agrair-li la naturalitat amb què ho havia fet, ja que ajudava a normalitzar la situació d’altres pacients.

En aquests moments tristos, encara volem subratllar més la seva labor de comunicació: com ha sabut compartir amb els lectors i la societat, de manera natural i pròxima, la convivència amb la malaltia, i com ha ressaltat la tasca del col·lectiu de persones que tenen cura de les persones. La seva aportació és d’una gran generositat i de ben segur que molts s’hi han sentit identificats.

No tinc paraules per expressar la sentida pèrdua d’aquest gran comunicador.

RAMON MARIA MIRALLES PI

PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS CONTRA EL CÀNCER (FECEC)

El Girona a primera

Tots els gironins (els de la ciutat i els de la demarcació) i tots els catalans (perquè la temporada que ve tindrem tres equips catalans a la divisió d’or) ens hem de felicitar per l’èxit esportiu de l’equip de futbol de la ciutat de Girona.

Ara l’equip de futbol adquireix una gran responsabilitat: ha d’intentar representar tota la demarcació, tots els municipis i comarques i els seus 750.000 habitants.

Ara el Girona s’ha fet gran i ha aconseguit fer un gran salt, un esdeveniment que pot significar que la ciutat i el territori siguin encara més coneguts arreu d’Europa i el món.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

Esport femení silenciat

Aquest dies les notícies esportives catalanes giren al voltant del nou entrenador del Barça o del merescut ascens del Girona a la Primera Divisió. Però l’esport català té molts més esportistes que l’estan portant als nivells d’èxit més alts.

És el cas de les noies del CFS Femisport Palau, que els dies 10 i 17 de juny jugaran la fase d’ascens a la Primera Divisió de futbol sala femení, i que han signat una temporada meravellosa.

No ocuparan portades, ni tan sols ressenyes en una columna breu, però amb el seu esforç cada dia ens demostren que l’esport femení català té un gran present i molt futur. Valdria la pena apostar-hi. Gràcies, noies!

JORDI ALONSO FUMADÓ

MOLLET DEL VALLÈS