La diada de Cal Figarot esdevé un rodatge de luxe en la prèvia de la festa major de la Bisbal

La diada de la seu dels Castellers de Vilafranca, Cal Figarot, ha centrat l'atenció de gran part dels aficionats a les torres humanes aquest cap de setmana. L'atractiu no es basava només en la possibilitat de tornar a veure castells de gamma extra, sinó en l'oportunitat de valorar les forces de dues de les colles que participaran dimarts en la diada de la festa major de la Bisbal del Penedès i que, a finals de mes, hauran de tornar a mesurar les forces a Vilafranca del Penedès en la diada de Sant Fèlix. Més enllà dels mateixos castells, un dels atractius de la jornada s'esperava en acabar les rondes reglamentàries, ja que la colla amfitriona acostuma a preparar les grans estructures destinades a les diades clau del mes d'agost.



Els Castellers de Vilafranca han iniciat la diada de Cal Figarot apostant pel tres de nou amb folre. La construcció ha estat àgil i lleugera i els ha servit per escalfar de cara al repte principal de la jornada. La ronda central ha estat la reservada per a l'únic castell de gamma extra, el dos de nou emmanillat. Els verds l'han encarat amb gran serenor, plantejant l'execució amb molta concentració. Després d'aturar el moviment de les manilles amb la col·locació del pis de sisens, la torre s'ha mostrat molt dòcil, i ha esdevingut així la sisena de la temporada. Amb el pensament posat en els pròxims reptes, en el tercer torn han alçat un quatre de nou amb un folre alleugerit. Els vilafranquins han anat aturant cada petit moviment, treballant constantment però a poc a poc per no desgastar l'estructura, que aviat haurà d'anar sobre d'una tercera base.



Després d'encadenar dues grans actuacions de forma consecutiva, la Colla Joves Xiquets de Valls ha viatjat fins a Vilafranca amb la intenció de rodar les construccions clau de cara a la festa major de la Bisbal del Penedès que tindrà lloc aquest dimarts. Han atacat el tres de nou folrat en el primer torn i han despertat la controvèrsia en executar el quatre de vuit amb el pilar. L'estructura exterior ha començat a tremolar massa aviat i, si bé el pilar s'ha completat sense grans dificultats, l'enxaneta ha iniciat el descens quan els segons del quatre encara no s'havien deixat anar. La colla l'ha considerat descarregat. En tercera ronda han completat amb molta comoditat un dos de vuit folrat que ha presentat un tronc molt lleuger però de gran qualitat i que podria suposar, juntament amb l'estructura del pilar, el salt a la gamma extra dels vermells.



L'irregular inici de temporada dels Castellers de la Vila de Gràcia i la recent tornada de l'aturada estival ha condicionat en part la seva actuació. Decidits a capgirar la situació en aquesta segona part d'any, la formació de la camisa blava ha dedicat aquesta cita a recuperar la confiança amb les estructures bàsiques com el tres de vuit, en el primer torn, o el quatre, en el tercer. Les dues construccions s'han mostrat del tot dominades si bé el tres ha mostrat els nervis habituals de la primera construcció de la diada. En segona ronda han optat pel dos de vuit folrat, que ha estat el castell més important dels graciencs avui a Vilafranca. Si bé la torre s'ha mostrat tensa en algun passatge, l'ha pogut descarregat sense incidències.



La ronda de pilars ha servit perquè els Castellers de Vilafranca recuperessin l'alineació alleugerida del seu espadat. Des de la caiguda del quatre de nou sense folre que la colla va provar a la diada del Pla de la Seu, els seus pilars s'havien vist condicionats sempre per alguna baixa. Avui han celebrat especialment el de set pisos conscients de la importància d'aquesta recuperació tan esperada. La Colla Joves Xiquets de Valls ha fet l'últim pas abans d'encarar l'espadat de vuit pisos. Tal com van fer el cap de setmana passat a Llorenç del Penedès, els vallencs han descarregat l'espadat de set pisos amb un folre lleuger que recorda les manilles del de vuit pisos que podrien provar dimarts a la Bisbal del Penedès. L'espadat ha hagut de treballar en el descens però ho ha fet amb correcció. Els Castellers de la Vila de Gràcia han apostat pel vano de cinc en una ronda de pilars de comiat que també ha comptat amb quatre pilars de quatre dels verds i dos dels de la camisa vermella.



Un cop acabada l'actuació, els Castellers de Vilafranca han lligat una prova de quatre de deu amb folre i manilles. L'estructura ha mantingut molt correctament les mides i s'ha mostrat força estàtica si bé l'han decidit desmuntar quan el pis de sisens es disposava a posar-se dret a espatlles dels quints. Després d'aquesta prova, els Castellers de la Vila de Gràcia, que celebraran la diada de la seva festa major el cap de setmana que ve, han provat el quatre de nou amb folre.



Castellers de Vilafranca: 3d9f, 2d9fm, 4d9f, P7f, 4 P4

Colla Joves Xiquets de Valls: 3d9f, 4d8p, 2d8f, P7f, 2 P4

Castellers de la Vila de Gràcia: 3d8, 2d8f, 4d8, vano de 5