Els castells de 9 pisos arriben per primer cop al País Valencià

Una setmana després d'estrenar la gamma de 9, la Colla Jove Xiquets de Tarragona ha fet un altre pas endavant en ratificar el 3 folrat a 300 quilòmetres de casa, a Algemesí. La construcció dels de la camisa lila és la primera d'aquest nivell que s'ha pogut veure al País Valencià i ha arribat acompanyada de dues construccions de la gamma alta de 8 com el 5 i el 4 de 8 amb el pilar, el qual, a més, ha sigut descarregat per primer cop enguany.



La XVIII Trobada de Muixerangues d'Algemesí ha comptat enguany amb un convidat de luxe, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que ha volgut agrair el gest portant-hi els seus millors castells. La formació hi va desplaçar aquest dissabte més de 300 persones, fet que va fer possible la consecució de la primera construcció de 9 pisos que s'alça en aquesta ciutat valenciana. Els del Cós del Bou, que ja l'any 1993 van ser els primers a completar un 4 de 8 a Algemesí, van sumar-hi també dues estructures noves mai vistes a la plaça Major, el sisè 5 de 8 del seu marcador particular i el primer 4 de 8 amb agulla que descarreguen enguany. La formació tarragonina va arrodonir l'actuació descarregant-hi el pilar de 6.



Aleix Bordas, cap de colla de la Jove, es va mostrar molt satisfet per l'actuació i va explicar que "som una colla que intentem ser molt respectuosos i agraïts amb la nostra història, i aquesta relació amb la Muixeranga d'Algemesí, que ja va començar fa molts anys, avui ha fet un pas més".

Per la seva part, la colla amfitriona, la Muixeranga d'Algemesí, va descarregar la tomasina, la Nova Muixeranga d'Algemesí va completar l'alta de 6 i la Conlloga-Muixeranga de Castelló la de 5.