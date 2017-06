Antoni Carrasco, premi Marian Vayreda amb 'Ploreu per vosaltres'

L'obra 'Ploreu per vosaltres', d' Antoni Carrasco, és la guanyadora del premi Marian Vayreda de prosa narrativa 2017, el més important dels Premis Literaris Ciutat d'Olot, amb una dotació de 10.000 euros i la publicació per part de l'Editorial Empúries.

El jurat del Marian Vayreda, format per Margarida Casacuberta, Josep M. Fonalleras, Carles Batlle, Marta Ramoneda i Josep Lluch, n'ha destacat "el desplegament de la història oculta en els capítols o relats, una tensió ben treballada i un sentit últim obert i suggestiu".

En l'obra, que segons el jurat és un retrat de les darreres èpoques del segle XX a casa nostra, s'hi tracten temes com la relació entre pares i fills, la nostàlgia de la infantesa, dilemes èpics potents, el pes del passat i la difícil definició d'un sentiment identitari.

Antoni Carrasco (Santa Coloma de Farners, 1957) viu a Barcelona i treballa al departament d'Ensenyament de la Generalitat. Fins ara ha publicat 'Saltimbanqui' (Pagès Editors, 2002) i 'La segona lluna' (Empúries, 2015), novel·la amb la qual va guanyar el premi Just Casero 2014.

El jurat del premi de novel·la juvenil, format per Josep Gòrriz, Josep Torrent, Marta Costa-Pau, Dolors Garcia i Cornellà i Pau Joan Hernàndez, ha concedit per unanimitat el premi a Santiago Forné per 'L'exili d'Arsinoe Bauh'. Rebrà 4.500 euros i Llibres del Segle publicarà la novel·la.

'L'exili d'Arsinoe Bauh' planteja el conflicte entre dues societats que habiten una a la regió dels Pirineus i l'altra al sud d'aquesta regió. La del sud és una societat moderna i, en canvi, la del nord ha renunciat a la tecnificació. Un personatge del sud vol veure com es viu a l'altra part, tot i que des del seu poble els consideren uns salvatges.

L'obra és una variant positiva i creativa del clàssic 'Un món feliç'. No és una obra repetitiva sinó que, a partir d'aquesta història, fa una recreació ambientada en els nostres dies i en el nostre entorn. Josep Górriz, representant del jurat, ha dit: "Creiem que la literatura s'alimenta de literatura, i 'L'exili d'Arsinoe Bauh' exemplifica això, té un punt de partida, des del qual va més enllà i fa aportacions".

Santiago Forné (Castelló de la Plana, 1959) viu a Catarroja i és professor d'escola d'adults tot i que actualment està en excedència voluntària. Fins ara ha publicat 'La dona infidel' (Quaderns Crema, 2002), 'Conta'm la veritat sobre l'amor' (Editorial Tria, 2010), 'L'últim estiu abans de Chicago' (Editorial Tabarca, 2006), 'Màscares trencades' (Editorial Tabarca) i 'L'últim linx' (Editorial Bullent).

El jurat del premi Joan Teixidor de poesia, integrat per Sam Abrams, Maria Rosa Font i Massot, Txema Martínez, Roger Costa-Pau i Rosa Vilanova, ha declarat aquest premi desert.

En l'edició dels Premis Literaris Ciutat d'Olot 2017 s'hi han presentat 100 obres: 39 al Marian Vayreda, 55 al Joan Teixidor i 6 al de novel·la juvenil.

El lliurament dels Premis Literaris Ciutat d'Olot es va celebrar aquest dissabte al Museu dels Sants. S'hi va poder veure una adaptació de l'espectacle 'Elisabetta', de la Companyia dell'Anima.