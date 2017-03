L’AGE impulsa una desfilada solidària a favor de les dones maltractades

”Habitatges per a dones supervivents, per a la dignitat femenina”. Aquest és el nom i el repte del projecte de la Fundació Ser.Gi premiat per l’ Associació Gironina d’Empresàries (AGE) entre les set entitats que aspiraven a beneficiar-se de la desfilada solidària organitzada pel divendres 17 de març (20.30 hores) al centre cultural La Mercè de Girona.

Una de les particularitats de l'acte és que divuit empresàries i professionals gironines, sòcies de l’AGE, desfilaran per recaptar fons per a un projecte que vol crear un dispositiu d’habitatges d’inclusió específic per a dones soles o famílies monomarentals que no han assolit el grau d’autonomia necessari per viure amb dignitat després de la seva estada en el pis de transició per a dones maltractades. “Hi ha recursos d’urgència, però són temporals i hi ha dones que requereixen més temps per poder normalitzar la seva vida: han patit situacions molt traumàtiques i en el procés de recuperació cal que tinguin un referent que els acompanyi i assessori”, indica el projecte.

El jurat considera que el projecte elegit “cobreix una de les grans mancances actuals i afecta una problemàtica que pot patir qualsevol dona”, destaca la presidenta d’AGE, Maria Rosa Agustí.

Les entrades per a la desfilada costen 10 euros i tot l’import de la recaptació es destinarà al projecte de la fundació Ser.Gi.