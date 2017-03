Un centenar de gironins entren a l'estació del TAV per denunciar els retards d'ADIF en les obres del Parc Central

Un centenar de veïns van entrar dissabte a l'estació del TAV de Girona per protestar contra el que consideren una "presa de pèl" de l'estat espanyol i d'ADIF en relació als nous retards anunciats a les obres del Parc Central com a conseqüència dels "errors i deficiències" que han detectat. Els veïns consideren que és una excusa per "seguir menystenint" els ciutadans del barri de Sant Narcís i de Girona. El president de l'associació de veïns, Xavier Reyner, no es creu el pretext d'ADIF i afirma que "a hores d'ara que ens diguin que hi ha deficiències és una presa de pèl".

Reyner deixa clar que " ja n'estan farts" i que només els queda "seguir protestant" perquè l'Estat acabi les obres. A la concentració hi van assistir bona part dels regidors del consistori gironí, entre els quals hi havia el del projecte ferroviari, Carles Ribas, que ha demanat al govern espanyol que "deixi d'acusar l'Ajuntament i es posi les piles" per acabar la feina.