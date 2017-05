Les dones empresàries signen un conveni per salvar negocis que necessiten relleu

L’ Associació Gironina d’Empresàries (AGE) ha signat un conveni amb Reempresa per fomentar la continuïtat de negocis que necessiten relleu. La presidenta d’AGE, Maria Rosa Agustí, i la delegada a Girona de la Fundació Autoocupació, Alexandra Planella, han explicat que amb aquesta col·laboració es facilitarà que les associades d’AGE puguin rebre assessorament ja que, segons destaquen, “el centre Reempresa de Catalunya és un mecanisme de gran utilitat per fomentar el creixement econòmic i mantenir i crear llocs de treball”. L’acord permetrà sumar esforços i recursos per evitar el màxim nombre possible de tancaments d’empreses i s’oferirà suport i formació sobre les característiques dels processos de compra-venda d’empreses i de l’elaboració d’un pla per donar continuïtat a una empresa.

El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit salvaguardar des que es va iniciar el servei a final de 2011 més de 1.200 empreses, que han suposat una inversió de més de 56 milions d’euros. Per sectors: un 36% pertanyen al sector comerç; un 27% al sector serveis; un 29% al sector de l’hostaleria; i un la resta al sector industrial. En un 31% dels casos s’han cedit empreses per motius de jubilació; en el 12%, per motius personals; en un 13% per canvi de professió; en un 5% per impossibilitat de portar el negoci; en un 1,5% per desavinences amb els socis; i en la resta de casos per altres motius.

A les comarques gironines, s’ha aconseguit salvaguardar 113 empreses, la majoria del sector de comerç, serveis i hostaleria.