El festival Ítaca s’enlaira amb un cartell de luxe

Amb una doble nit de concerts el cap de setmana de Sant Joan a la plaça de la Llevantina de l’Estartit i un concert de presentació a Barcelona com a principals novetats, el festival empordanès Ítaca, Cultura i Acció iniciarà a finals de maig la seva cinquena edició, que ahir es va presentar amb l’enlairament d’un globus aerostàtic al municipi empordanès de la Pera, en una acció que volia simbolitzar el “salt” qualitatiu que ha fet el festival amb una programació “de luxe”.

Les dues nits de concerts programades durant el cap de setmana de Sant Joan comptaran amb actuacions de grups com Zoo, Lágrimas de Sangre, Ítaca Band o Roba Estesa. Els concerts de la nit de la revetlla són gratuïts, mentre que els de l’endemà són de pagament a un preu de 15 euros. El festival ofereix la possibilitat d’allotjament en zona de càmping al municipi.

També com a novetat en aquesta cinquena edició, el festival desembarcarà a Barcelona amb una actuació de Yael Deckelbaum a la sala Luz de Gas, l’1 de juny, en la que serà la primera actuació a Catalunya d’aquesta cantant israeliana, autora de la banda sonora de la iniciativa March of Hope, en què van participar milers de dones palestines i israelianes en favor de la pau.

El festival manté la ja tradicional i multitudinària pujada al castell del Montgrí, a Torroella de Montgrí, on aquest any actuaran Pau Riba i Guillem Roma. Serà el pròxim 28 de maig i, com en altres edicions, s’ofereix al públic un tast de vins de la DO Empordà un cop hagin enfilat a peu el camí que puja fins al castell i s’hagin instal·lat a descansar dins el recinte fortificat per gaudir del concert.

Mishima al Port Bo de Calella

Un altre dels plats forts de la programació d’aquest any del festival Ítaca és l’actuació del grup Mishima, escollit per pujar a l’escenari de la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell durant el cap de setmana de les havaneres. El concert es farà el 2 de juliol i el quintet barceloní hi presentarà el seu nou disc, Ara i res.

Altres artistes que passaran pels diversos escenaris del festival Ítaca (Torroella de Montgrí, l’Estartit, Palafrugell, Pals, la Pera, Gualta, la Bisbal, Girona i Barcelona) són el grup Gossos, Albert Pla i Tortell Poltrona, i Sanjosex i Belda. Al Jazzpera, l’apartat del festival dedicat al jazz, actuaran Joan Chamorro, Andrea Motis i Rita Payés, entre d’altres.

El festival manté la seva aposta com a espai de reflexió i programa, entre altres actes, una xerrada que es farà l’11 de maig a l’Espai Marfà de Girona sobre la llibertat d’expressió, i que anirà a càrrec de César Strawberry, cantant de Def con Dos, condemnat a un any de presó per diversos missatges publicats a les xarxes socials. Teatre i propostes familiars també tenen el seu espai en el festival, com ara l’espectacle Si sabes lo que hay, del col·lectiu de creació escènica Fundación Collado-Van Hoestenberghe, que inclou la participació activa dels espectadors.

Pomes contra l’IVA cultural

El festival continua amb la seva protesta activa contra l’IVA cultural aplicant la fórmula de vendre pomes i regalar entrades. Així, es redueix el preu que ha de pagar l’espectador. Els impulsors del festival consideren insuficient l’anunciada rebaixa del 21% al 10% de l’IVA cultural.