Angle Editorial celebra els seus primers 25 anys

Des que Eudald Tomasa va fundar Angle el 1992 a Manresa, l’editorial “ha tingut la voluntat de convertir-se en una alternativa dins del món editorial català publicant títols de ficció i no-ficció adreçats a un lector generalista”. Amb aquestes paraules sintetitza Rosa Rey el projecte editorial que dirigeix i al qual va arribar fa onze anys, procedent de Criteria, embrió d’Ara Llibres.

Un quart de segle després del seu naixement amb una col·lecció de llibres “de gran format i il·lustrats sobre el patrimoni històric de Catalunya”, Angle publica 45 títols l’any i factura 1,1 milions d’euros. El 2012 es va fusionar amb Cossetània per formar Nou Grup Editorial, que actualment també controla el 30% d’Eumo. “La facturació total del grup ronda els 2,8 milions d’euros -comenta l’editora-. Formem part del que s’anomena editorials mitjanes, i que jo veig com a frontisses entre els grans grups i les editorials petites”. Pel volum de producció, la feina d’Angle es pot equiparar amb la d’Ara Llibres, Viena, Bromera, Pagès i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. En castellà es podrien comparar amb Salamandra, Roca i Acantilado. “Així i tot, a l’oficina d’Angle som tres persones”, remarca Rey. L’equip que dirigeix es complementa amb l’editor Joan Simó -vinculat a la casa des del 1997- i Sílvia Rodríguez, cap de premsa. Cossetània, que té una estructura més gran -publica uns 120 títols l’any-, s’ocupa de la part administrativa.

“Celebrem aquest aniversari publicant una desena de llibres especials en el nostre catàleg”, avança Rey. Els cinc primers títols són El sentit d’un final, de Julian Barnes; Tu i jo, de Niccolò Ammaniti; El franctirador, d’Albert Pijuan; Biografia del silenci, de Pablo d’Ors, i La vida al davant, de Romain Gary. Entre les novetats d’aquesta col·lecció commemorativa que arribaran a la tardor hi ha Reparar els vius, de Maylis de Kerangal -amb la qual van guanyar merescudament el premi Llibreter el 2015-, i una traducció inèdita en català de Barnes, Nivells de vida, a càrrec d’Alexandre Gombau, que enguany s’ha estrenat com a novel·lista amb l’ambiciosa Carrers salvatges, ambientada al Bronx dels anys 70.

Un catàleg divers i potent

“L’únic que ens falta ara per ara és eixamplar el mercat lector”, diu Rosa Rey després de recordar que en 25 anys de feina Angle ha publicat 550 títols, repartits en una vintena llarga de col·leccions, entre les quals destaquen El Fil d’Ariadna, “dedicada a l’assaig i a l’actualitat, sobretot política”; Catalunya en Blanc i Negre -que ha publicat l’èxit més sonat de l’editorial, La Barcelona desapareguda, de Josep Maria i Guillem Huertas: 25.000 exemplars venuts des del 2004-; El Far, excel·lent mostrari de clàssics en petit format -on es pot trobar des de la Poètica d’Aristòtil fins a Elogi de la vida solitària, de Francesco Petrarca i Utopia, de Thomas More-, i Narratives, que s’acosta al número 100. “El primer llibre que hi va sortir va ser La tercera persona, d’Albert Mestres, i entre els autors del catàleg hi ha Danilo Kis, Paul Auster, Marc Romera i Niccolò Ammaniti”, explica l’editora. Angle també ha apostat per Kurt Vonnegut, Siri Hustvedt, Maggie O’Farrell i, més recentment, per Nawal el Saadawi i Kent Haruf. El seu llibre més venut de ficció és de Lluïsa Forrellad: el 2006, després de cinc dècades sense publicar, l’autora de Sabadell -que acaba de fer 90 anys- va vendre 15.000 exemplars de Foc latent.

Una altra col·lecció d’Angle plena d’encerts és Inspira, “que combina els llibres d’història amb els de psicologia”. Hi ha llibres de Manuel Forcano, Dolors Bramon, Francesc Torralba, Alba Castellví i Anna-Priscila Magriñà. Angle també té una col·lecció d’humor, una de dedicada a les Tres Bessones, edita cada any el llibre oficial del Barça i publica Triviacat, petits volums de preguntes i respostes com ara el que tracta sobre la història de Catalunya, del qual es va ocupar la redactora de l’ARA Sílvia Marimon.

Entre els títols que l’editorial prepara per a la tardor hi ha Les quatre vides de l’oncle Antoine, de Xavier Aliaga; Segueix el rostre del fantasma jamaicà, el primer llibre de contes d’Albert Pijuan, i la novel·la de Romain Gary Gos blanc, en què l’autor francès recorda la difícil convivència amb l’actriu Jean Seberg a la Califòrnia i la França del 1968.

Cinc llibres clau del catàleg

La Barcelona desapareguda

Dotze anys després de començar a publicar llibres, Angle va poder créixer gràcies a la publicació de La Barcelona desapareguda (2004), en què Josep Maria Huertas Claveria i el seu fill Guillem es proposaven “redescobrir la capital catalana del segle XIX i fins als anys 70 del segle XX”. És el llibre més venut d’Angle: 25.000 exemplars.

El sentit d’un final

Fa una dècada que Angle va publicar el seu primer Julian Barnes, Arthur i George. Cinc anys més tard -quan ja havien aparegut Res a témer i Pulsacions - va arribar El sentit d’un final. Rosa Rey la defineix com “una novel·la molt especial, capaç de generar debat entre els lectors”.

Salvador Puig Antich, cas obert

Després d’investigar el cas de Fèlix Millet, el periodista d’ El Punt Avui Jordi Panyella es va interessar per arribar al fons de l’execució de Salvador Puig Antich (1948-1974). El resultat és un extens assaig en què l’autor demostra la manipulació del cas per part de la policia franquista.

Elogi de l’ombra

La col·lecció de clàssics d’Angle, El Far, va arrencar el 2006 amb Cartes d’amor de la monja portuguesa, de Mariana Alcoforado i Elogi de l’ombra, una de les obres mestres -en aquest cas assagístiques- de Junichiro Tanizaki. L’últim títol de la col·lecció, el número 33, és Caminar, de Henry David Thoreau.

El franctirador

Nascut el 1985 a Calafell, Albert Pijuan és un dels autors més joves que publica Angle. La seva primera novel·la va arribar el 2014: sorprenentment, El franctirador descriu la Polònia del primer postcomunisme. Pijuan publica nou llibre de contes a la tardor.