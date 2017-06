Cal matar el pare... i si mor, te’l menges

‘Màfia’, Sala Atrium, 9 de juny

La família com a nucli de la societat dona per a moltes reflexions i espectacles. The Mamzelles Teatre hi van fer cap en l’anterior espectacle, F.A.M.Y.L.I.A. (amb el qual debutaven en la creació teatral i no actuaven per exigències del guió), però els devien quedar coses a dir perquè a la seva nova proposta, Màfia, tornen sobre el tema i fan un pas més. Posats a buscar un model antiquat de família, sembla raonable anar cap a un poblet de Calàbria on viuen quatre germanes solteres però amb nòvio i el pare, un capo mafiós. No ho sembla tant -i de fet no té cap lògica teatral- que les actrius parlin en italià durant la llarga introducció de l’espectacle, ni tampoc en té que després es passin al castellà, llevat que vulguin dir-nos que allò que pot semblar remot no és tan llunyà. No feia falta.

És de nit, i tres de les noies esperen l’arribada del seu pare mentre la quarta, que es casarà l’endemà, dorm. El pare no arriba, però sí una nota filtrada per sota la porta en la qual els comuniquen que ha sigut assassinat. Aquest és el punt de sortida, i el d’arribada, del que em sembla un manifest feminista on es crucifica el mascle a través de la figura del pater familias. Una divertida crucifixió gore amb reminiscències almodovarianes que mostra el millor i el més eficaç d’aquestes creadores en una part final que involucra el públic i en la qual es resumeix la tesi de l’espectacle: ja n’hi ha prou de dones submises que fan el que se’ls diu i a les quals la tradició familiar patriarcal no deixa desenvolupar-se individualment com a persones.

La farsa és una amalgama de formes teatrals que explota els sintagmes del teatre modern i performatiu, menystenint la part textual i obviant qualsevol coherència. Un atrevit treball de laboratori -s’emmarca dins el tercer Cicle de Creació Escènica DespertaLab 2017- al qual encara li falta cohesió interpretativa però que el públic va rebre amb notable satisfacció.