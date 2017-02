Cinc secrets del concert pels refugiats al Sant Jordi

El concert solidari organitzat per la campanya Casa nostra, casa vostra va exhaurir localitats només sis dies després de presentar el cartell: 15.000 persones assistiran dissabte a la primera acció multitudinària per reivindicar l’acollida de refugiats a Catalunya. La segona serà la manifestació del dissabte 18 de febrer. 900 entitats li donen suport, en una de les iniciatives més transversals dels últims anys. Però també un gruix important d’artistes, una cinquantena, que actuaran al concert, noms que van de Sopa de Cabra a Sílvia Pérez Cruz, i de Farruquito a Joan Manuel Serrat.

Què farà La Fura?

El fil argumental del concert serà el periple d’un refugiat

Carlus Padrissa és el director escènic del concert, que s’ha pensat com un espectacle, amb un fil argumental. S’explicarà el tràngol que ha de passar un refugiat des que fuig del seu país fins a les portes d’Europa, en tres actes: caos, el camí pel Mediterrani i l’estancament.

Eduard Farelo serà el Rasol

L’actor interpretarà un immigrant real i Clara Segura serà la veu en off

L’actriu posarà la veu en off del concert. Però a més, hi haurà teatre: Eduard Farelo interpretarà el personatge real que serveix de fil conductor, el Rasol, un comerciant kurd del nord de Síria que és en un camp de refugiats a Grècia després de llançar-se al Mediterrani en una llanxa pneumàtica amb els seus cinc fills -en va perdre un al mar- i els nets. El Rasol és un dels protagonistes de la sèrie Vides aturades que ha emès TV3, però també els autors del documental My friend i de To Kyma, rescat al mar Egeu han cedit material per elaborar els vídeos del concert.

Com un dia de Champions

El desplegament audiovisual

comptarà amb 22 càmeres

El nombre de voluntaris que han participat en la campanya i en el concert és ingent -300?, diuen, sense saber-ho del cert- però també han comptat amb l’ajuda d’empreses que han cedit el seu material. “Serà un desplegament audiovisual com d’un partit de Champions”, diu el productor i realitzador Paulí Subirà. Mediapro ha cedit càmeres i molt del material, però també altres empreses han aportat grues, una càmera voladora, enllaços d’alta definició, fins i tot hi ha autònoms que hi seran amb la seva steadycam. En total, 22 càmeres i 7 minicàmeres que s’instal·laran al cim dels castells oferiran el senyal en streaming a webs de tot el món (i a l’ARA) i a TV3, que emetrà el concert en directe. “Tot gratuït”, remarca Subirà.

Qui tria el repertori?

‘Venim del nord, venim del sud’ de Lluís Llach obrirà la nit

El coordinador de la campanya, Ruben Wagensberg, juntament amb el Primavera Sound i Canet Rock, i el mateix Subirà, han elaborat una setlist que encaixi amb el tema del concert, seleccionant del repertori de cada artista una cançó coneguda i alhora compromesa. S’obrirà la nit amb un hit, Venim del nord, venim del sud, amb Lluís Llach i Manolo García, un dels tàndems insòlits de la nit. Qui sap si cantaran junts Serrat i Llach. O Marina Rossell i Antonio Orozco.

Periodistes presentadors

Hi haurà diverses bandes acompanyants i 160 canals de so

Xavi Lloses dirigirà la banda estable de la nit, Manu Guix en capitanejarà una segona, i encara hi ha grups que van amb els seus propis músics. A més, en els moments teatrals, actuarà l’Orquestra de l’Esmuc i la Coral Càrmina. La dificultat tècnica és brutal, amb 160 canals d’àudio. A més, perquè els canvis de músics es facin àgils per al públic hi haurà tres escenaris i tres presentadors. Jordi Évole, Gemma Nierga i Carles Prats tindran breus espais per donar informació o fer entrevistes a activistes i refugiats, a més de fer crides a la manifestació.