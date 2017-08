Col·lectius feministes boicotegen el concert d'Itaca Band a les festes de Sants

El concert d'Itaca Band d'ahir a les festes de Sants va quedar suspès després que diversos col·lectius feministes boicotegessin el grup. L'actuació, organitzada pels Castellers de Sants, havia de tenir lloc al carrer Comtes de Bell-lloc al voltant de la mitjanit. Abans, un centenar de persones, algunes d'elles amb torxes i pancartes, es va manifestar per rebutjar el concert amb consignes com "Fora agressors dels nostres barris". Els manifestants, que acusen el cantant d'una "agressió masclista", van col·locar-se just davant de l'escenari per boicotejar l'actuació. El col·lectiu feminista acusa els membres del grup de cometre o encobrir una agressió masclista que, tanmateix, no s'ha denunciat i no és objecte de cap investigació judicial. Està previst que Itaca Band publiqui un comunicat aquest matí explicant la seva versió dels fets. L'any ja van haver de cancel·lar un concert a Vitòria per una denúncia similar.

Tot i això, Itaca Band va sortir a fer una primera cançó acompanyats de membres de La Pegatina, Txarango, Animal, la Companyia Elèctrica Dharma i Bonobos, que eren allà per donar suport al grup i facilitar el diàleg. El cantant de Txarango, Alguer Miquel, va convidar els manifestants a pujar a dalt de l'escenari per explicar la seva acció. No obstant això, cap de les portaveus van voler explicar l'agressió masclista. Després, Itaca Band va condemnar qualsevol mostra de violència masclista o de gènere i van demanar que es respectés la presumpció d'innocència.

Aguante @itacaband !!! Estoy con ustedes @albertitaca @odisseu_ @kelsanguesa que siguen en frente! 🎸🎶 #itacaband A post shared by Morgan Poisson (@poissonmorgan) on Aug 22, 2017 at 4:30pm PDT

Finalment, els organitzadors van suspendre el concert per motius de seguretat.

Uns dies abans de l'actuació, el col·lectiu La Trama Feminista va publicar un comunicat a Facebook en què explica que van demanar als Castellers de Sants que no contractessin Itaca Band. Segons La Trama Feminista, els Castellers van mantenir el concert perquè "el grup havia tocat anteriorment a festivals no sospitosos de ser masclistes", perquè "no donen credibilitat a una denúncia d'un blog d'internet" i perquè "creuen en la presumpció d'innocència". Davant de la decisió de l'organització, el col·lectiu convida a "rebutjar l'actuació" i a "fer visible aquest rebuig abans i durant del concert".

Els col·lectius que signen aquest comunicat són Can Vies CSA, Casal de Joves de Sants, Casal Independentista Jaume Compte de Sants, Arran Sants, Endavant Sants, Acció Llibertària de Sants, La Fondona, Negres Tempestes, Colla Bastonera de Sants, Feministes Indignades, Crida LGBTI, Assemblea contra les agressions cisheteropatriarcals a la FMA de Manresa i Assemblea Antiespecista de Barcelona.

Itaca Band critica la falta de diàleg

Aquesta no és la primera vegada que l'acusació al cantant d'Itaca Band d'una agressió masclista interfereix en els seus concerts. En un text que la formació va fer arribar fa uns dies als Castellers de Sants i a totes les entitats signants del manifest, Itaca Band explica que el juny de l'any passat van intentar contactar amb les persones que els acusaven. Ho van fer després de veure que algú havia penjat cartells a Rubí acusant-los d'agressors masclistes. "Ens van dir que no volien reunir-se ni explicar els fets", diu el grup.

Al setembre Itaca Band va col·laborar amb Rumb a Gaza amb un concert. "Van trucar a les noies de Rubí i els van dir que no volien saber res del tema", escriu el grup. En aquella ocasió, van acordar tirar endavant el concert amb el compromís del cantant de fer "un treball de la seva masculinitat". "El cantant va fer un treball de deconstrucció amb l'entitat Fil a l'Agulla", afirma Itaca Band, que conclou que amb això van donar per tancat el procés "amb la voluntat d'explicar a qui faci falta i seguir millorant dia a dia".