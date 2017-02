El Doctor Music Festival se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de juliol del 2019

El Festival Doctor Music va reunir dilluns al vespre a Londres mànagers, representants i premsa internacional per promocionar entre la indústria musical britànica el seu anunciat retorn. Una “reencarnació” de l’esdeveniment que se celebrarà a Escalarre els dies 12, 13 i 14 de juliol amb un nou accent sostenible, segons ha anunciat el seu director, Neo Sala.

El festival, encara sense artistes confirmats, vol créixer fins als 50.000 espectadors diaris però amb "una petjada ecològica mesurada al territori i col·laborant amb l’agricultura i ramaderia locals". A més, el xef Albert Adrià s’ha aliat amb l’esdeveniment, on traslladarà el seu equip del restaurant Tickets per oferir una proposta gastronòmica complementària a la resta d’oferta dins del recinte.

The Groucho Club, ubicat al Soho londinenc, ha acollit l’acte promocional amb què el Doctor Music Festival ha volgut presentar-se a la indústria musical britànica. Mànagers i representants d’artistes internacionals (Muse, Marck Knopfler, Arcade Fire o Red Hot Chili Peppers i Robbie Williams, entre altres, confirmats per l’organització) estaven convocats per conèixer detalls del retorn del festival de la Vall d’Àneu vint anys després.

El director de la promotora Doctor Music, Neo Sala, ha senyalat que la visita a Londres respon a l’intent de posicionar amb temps el festival dins de la gran oferta actual de d’esdeveniments europeus d’aquest tipus. “Hem volgut ser els primers a dir a la indústria musical britànica que ja som al mapa, i que això es farà, per assegurar que tindrem un cartell a l’alçada del de les edicions originals”, ha dit.

El festival no ha anunciat encara el nom de cap dels artistes participants (“dos anys i mig abans és impossible tenir cartell”, ha afirmat Sala). No obstant això, els primers abonaments del que anomenen Reincarnation Edition estaran disponibles a partir del maig, a un preu inicial de 175 euros.

La visita a Londres ha servit també per anunciar les dates definitives de l’esdeveniment (12, 13 i 14 de juliol de 2019), així com per pregonar un “missatge de sostenibilitat, de sobirania alimentària i de recolzament al territori”. Sala ha exposat un “compromís” més marcat amb el desenvolupament de la zona, i un interès en contribuir al seu desenvolupament “agroecològic i sostenible”.

En aquest sentit, el festival ha avançat que tot el menjar que s’hi consumirà provindrà d’agricultura i ramaderia ecològiques, prioritàriament de l’entorn de la Vall d’Àneu. Aquest esperit agrada a la Diputació de Lleida perquè entronca amb la promoció de la Vall d’Àneu com a destí de turisme ecològic i sostenible. La institució serà un dels patrocinadors del festival, i segons ha avançat el seu president, Joan Reñé, explorarà inversions en “infraestructures” viàries i tecnològiques necessàries pel municipi de l’entorn del festival i que contribueixi a “l’excel·lència” de l’esdeveniment.

Objectiu, 50.000 assistents diaris

D’altra banda, Doctor Music ha informat que l’aforament creixerà ostensiblement, i que aspiren a acollir 50.000 espectadors diaris (40.000 amb abonament, 10.000 amb entrada d’un dia). “Amb 40.000 persones diàries el festival serà sostenible”, han quantificat el director general del soci de Doctor Music en aquesta empresa, In Cow We Trust, Chema Arnedo. El nombre màxim d’espectadors dels festivals originals havia sigut de 28.000 persones.

En conseqüència, també ha crescut l’extensió de terrenys que s’ocuparan en aquest indret de la Vall d’Àneu. Si als anys 90 el recinte arribava a les 90 hectàrees, el 2019 en seran 140. Al respecte, els responsables del festival han explicat que a dia d’avui ja han llogat la totalitat d’aquests terrenys als seus propietaris (uns 200), d’acord amb els municipis de la zona.

Neo Sala ha argumentat que una de les raons que més l’han “animat” a repetir l’experiència del Doctor Music Festival és la predisposició del territori. “La desconfiança normal que hi havia fa vint anys pel desconeixement del que representava, ara són somriures, mostres de suport i ganes que tornem”, ha assegurat.

“Entre tots farem el millor festival que s’ha fet mai”, ha proclamat. Prèviament, Sala havia remarcat que el retorn del Doctor Music Festival és puntual i d’esperit commemoratiu. No hi ha, doncs, previsió de donar continuïtat a l’esdeveniment, han declarat avui els seus responsables a Londres.