La Generalitat denuncia les condicions de conservació dels bens retornats a Sixena

La Generalitat ha enviat un escrit al jutjat d'Osca per denunciar les condicions de conservació dels bens del monestir retornats al juliol, i on demana que dos tècnics puguin comprovar in situ que són les adequades.

L'escrit està redactant tenint en compte diversos articles apareguts a la premsa que apunten les deficiències de la il·luminació, l'aire condicionat i els mètodes d'exposició dels bens, que estan exposats a l'antic refectori del monestir. Malgrat que el govern de l'Aragó ha invertit més de 400.00 euros per adequar el monestir per a usos expositius durant l'última legislatura, crida l'atenció com estan exposada la indumentària litúrgica o el fet que les vitrines estiguin il·luminades amb làmpades de peu.

A més d'assenyalar les deficiències, l'escrit de la Generalitat recull quin són els paràmetres adequats per controlar la humitat, la temperatura, l'aire condicionat i els fluxos de llum. En el cas que el jutjat d'Osca no admeti que dos tècnics designats per la Generalitat revisin les condicions d'exposició dels bens, l'escrit també contempla que dos tècnics de la Generalitat siguin presents a la revisió realitzada per dos tècnics designats pel mateix jutjat.