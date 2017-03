Ja podeu veure 'No, tu no...', el nou videoclip de Joan Isaac

Els ballarins Xavi Auquer i Laura Marsal protagonitzen el videoclip de 'No, tu no...', realitzat per la productora Zinc In Films. 'No, tu no...' és la cançó que obre el nou disc de Joan Isaac, 'Manual d'amor' (Picap), que es pot aconseguir amb l'ARA aquest cap de setmana.

La coreografia il·lustra una història sobre un amor trencat que es reconfortat amb esperança. "En aquesta cançó li parlo a la meva filla després d'un trencament sentimental, el primer trencament seriós de la seva vida", explica Isaac, que canta sobre l'arranjament d'Antoni-Olaf Sabater.