L'Aragó posa en dubte l'autenticitat d'una pintura de Sixena per impedir que se subhasti

260x366 'Presentació de Jesús al temple', del Mestre de Sixena / BALCLI'S 'Presentació de Jesús al temple', del Mestre de Sixena / BALCLI'S

El patrimoni del monestir de Sixena torna a aixecar polseguera. Ara, concretament, una taula de l'antic retaule major del monestir –'Presentació de Jesús al temple- que la casa Balcli's de Barcelona té previst subhastar el 31 de maig amb un preu de sortida de 85.000 euros. Malgrat que és una obra coneguda i estudiada pels experts, l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, representat per l'advocat Jorge Español, demana en una denúncia que la titular del Jutjat d'Instrucció núm. 4 d'Osca ha admès a tràmit que la policia la confisqui per poder-la estudiar.

Segons una de les fonts de Jorge Español, l'historiador Antonio Naval, el Mestre de Sixena no va pintar fons amb arcs apuntats com es poden veure a 'Presentació de Jesús al temple' i també troba sospitós que de manera excepcional la Mare de Déu no estigui coronada amb una aureola mística. Així mateix, Naval troba sorprenent que la fusta del bastidor no tingui senyals de corcs, com les altres peces del retaule conservades a Osca i Toledo. A més, hi ha més taules del conjunt al Museu de Saragossa, al Museu del Prado i al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Si la denúncia tira endavant, la Brigada de Patrimoni Històric de la Policia Judicial s'emportarà la pintura al Museu d'Osca perquè l'examini un grup d'experts designats pel govern aragonès i el ministeri de Cultura. Si es confirma que és autèntica i que pertany al monestir, l'Aragó la reclamarà. Si s'arriba a la conclusió que és falsa sol·licita que es valori la possible comissió d'un delicte d'intent d'estafa.

'Presentació de Jesús al temple' prové de la col·lecció del comte d'Urgell i és la primera vegada que surt al mercat en les últimes dècades. El rastre de la peça es va perdre abans de l'incendi que va assolar el monestir l'agost de 1936, encara que els experts asseguren que després van ser tornades al Bisbat de Lleida per ser retornades a la comunitat religiosa.

La denúncia també al·ludeix a la declaració del Monestir de Sixena com a Monument Nacional el 1923, cosa que avalaria la pertinença de la peça al cenobi com a obra inseparable del seu patrimoni. Per aquesta raó, s'ha incorporat també les sentències dels jutjats de primera instància 1 i 2 d'Osca que ordenen a la Generalitat a tornar tant les peces del seu tresor artístic que van ser venudes a Catalunya com les pintures romàniques de la Sala Capitular. I apunta a la possibilitat que, en cas si es confirmés la seva procedència, podria haver estat robada abans d'aparèixer en la col·lecció del Comte de Torroella de Montgrí.