El MNAC informa al jutjat que és "impossible" traslladar les pintures de Sixena

El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha presentat al jutjat de primera instància núm. 2 d’Osca la resposta al requeriment del 2 de novembre en què s'ordenava l’execució provisional de la sentència sobre les pintures de Sixena, i per tant, se'n demanava el trasllat. El museu l'informa que és "impossible traslladar les pintures sense danyar-les" i aporta diferents informes científics – l'últim, de l'experta Simona Sajeva– que n'assenyalen l'extrema fragilitat i els riscos que suposaria per a les obres qualsevol moviment. També alerta sobre la insuficient i imprecisa informació que el govern d’Aragó ha facilitat sobre l’estat real i les condicions de la sala capitular on anirien a parar els murals. A més, demana que la jutgessa visiti el MNAC i realitzi una inspecció de les pintures, de com es troben exposades i conservades en l’actualitat.

El MNAC argumenta que, com que es tracta d’una sentència provisional que pot ser revocada, qualsevol mesura que s’adopti ha de ser reversible, i per tant, com que la seva prioritat és conservar les pintures, s'oposa al trasllat.

Davant els diferents informes aportats pel museu i fets per universitats i experts de reconegut prestigi, afirma el comunicat del MNAC, "la documentació del govern d’Aragó no compleix els requisits mínims exigibles, mostra un desconeixement absolut de les necessitats de conservació de les pintures i es limita a assegurar que la sala reunirà les condicions necessàries, sense aportar els estudis ni les dades tècniques que així ho avalin".

Desconeixement del que hi ha a Sixena

El MNAC demana estudis climàtics, el projecte per contrarestar els problemes endèmics d’humitat que pateix l’edifici, un estudi de l’estat de les pedres i la presència de microorganismes, com s'adaptarien les obertures de llum natural, com seria el sistema de climatització, la il·luminació, la radiació ultraviolada i la radiació visible que podrien incidir als arcs. El que sí que se sap és la presència d’elements de ciment armat als murs perimetrals i als arcs, la qual cosa és incompatible amb estructures i materials històrics, ja que crea una barrera per a la circulació de la humitat i provoca l’aparició de sals complexes i eflorescències.

Per tots aquests motius, el MNAC sol·licita que es faci un requeriment al govern d’Aragó i a la comunitat religiosa per tal que autoritzin l’entrada als especialistes designats per museu, tant del seu personal intern com de la doctora Sajeva per realitzar els estudis necessaris 'in situ'. Se sol·licita també accés a tota la documentació tècnica sobre les intervencions realitzades fins avui i que es facilitin els contactes i les entrevistes amb tots els professionals que hi hagin intervingut o hi hagin d’intervenir.