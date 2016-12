260x366 Manel Guerrero serà el comissari de l'Any Palau i Fabre Manel Guerrero serà el comissari de l'Any Palau i Fabre

Manuel Guerrero serà el comissari de l' Any Palau i Fabre, que se celebrarà del 21 d'abril del 2017 al 21 d'abril del 2018 amb motiu del centenari del naixement de Josep Palau i Fabre (1917-2008). El 2017 serà declarat pel Govern de la Generalitat com l'any de celebració de l'Any Palau. Està previst un programa d’exposicions, conferències, concerts, projectes editorials i acadèmics per a la divulgació de la vida i l’obra de Josep Palau i Fabre en tots els seus vessants.

Guerrero, que va ser sotsdirector de l'Arts Santa Mònica i és assagista, crític artístic i literari i comissari d'exposicions, ha estat escollit pel patronat de la Fundació Palau i Fabre pel coneixement que té de l'artista, de l'àmbit de la poesia catalana i per la seva tasca en la gestió cultural.

Josep Palau i Fabre va ser poeta, assagista, narrador, contista, dramaturg i crític d’art. Va jugar un paper important en la represa de la literatura catalana de postguerra com a creador i editor de la revista 'Poesia' i amb la reorganització dels Estudis Universitaris Catalans. L’escriptor va recollir l’obra poètica a 'Poemes de l'alquimista' i les proses sobre art i literatura a 'Quaderns de l'alquimista', i és conegut internacionalment per la tasca de recerca i estudi de l’obra de Pablo Picasso.