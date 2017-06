Un Mercat de Música Viva de Vic desacomplexadament per a professionals

El Mercat de Música Viva de Vic perfecciona any rere any el seu vessant professional, empès per l’interès estratègic de la Conselleria de Cultura de convertir-lo en la gran fira de negoci del sector. Els canvis introduïts l’any passat, que buscaven una major comoditat dels programadors –com concentrar tota l’activitat professional de dimecres a divendres al voltant de l’auditori de Atlàntida i programar els concerts més d’hora–, van donar resultats positius i es consoliden en l’edició 2017, que se celebrarà del 13 al 17 de setembre. Això significa que es desvincula encara més l’oferta per a professionals de la popular, gratuïta i concentrada a la plaça Major i al Sucre. De tota manera, els concerts de pagament són assequibles: tarifa plana de 3 euros.

Els artistes que congregaran més públic jugaran a casa: el dissabte La iaia presentarà nou disc a la plaça i Txarango ho farà més tard en l’escenari més gran del Mercat, al Sucre. També actuaran en aquests espais multitudinaris Ramon Mirabet, Muchachito, Zoo, Doctor Prats, Senior i el Cor Lomax amb les seves versions de cançons alienes i la presentació en solitari de Dolo.

50% de programació catalana

La meitat de la programació continua sent d’estrenes de projectes catalans. Entre els noms destacats d’enguany hi ha Xarim Aresté, Xavier Baró, la vigatana Núria Graham, els debutants osonencs Guillem Ramisa i Matthew Mc Daid, Brighton 64, The Gramophone All Stars, el retorn de The Unfinished Sympathy i Maria Rodés, que presentarà el projecte que rescata la figura del seu besavi astrònom i que va guanyar el premi Puig-Porret 2016.

El director Marc Lloret defensa un mercat “divers i desacomplexat” que combini propostes amb risc i d’altres amb potencial comercial, però sempre al “servei dels programadors”. La seva oferta parteix del mercat: de la selecció de les propostes que els arriben i de la tria que fan els propis professionals. Fins i tot han estructurat els dies de l’àrea professional per facilitar un cert ordre: el dimecres serà dedicat als tècnics municipals catalans –els principals compradors de concerts–, dijous als internacionals i divendres, a les propostes estatals.

Els artistes catalans escollits pels professionals per tocar als showcases són la formació femenina Eva, el duo de contrabaix de Gemma Abrié &Miquel Àngel Cordero, la veu de Gemma Humet i els Pachawa Sound. Entre els artistes de l’estat hi ha noms com Amorante, Alberto Montero, Christina Rosenvinge, Guadi Galego, Izaro o Saïm. I entre els internacionals, Mamas Gun, La Vida Bohème, La Dame Blanche, Marga M’Bandé i Tita Parra, néta de la cantautora Violeta Parra.

Una edició amb accent italià

L’espectacle inaugural el protagonitzarà el dijous 14 el músic italià Vinicio Capossela amb les màquines dels CaboSanRoque, en una nova producció que celebra deu anys d’amistat i col·laboracions. Aquest any tot el Mercat tindrà un lleuger accent italià, amb concerts d’artistes com Bruno Belissimo, Fabrizio Cammarata, Gli Sportivi i España Circo Este, arran del vicle que va encetar el Mercat amb aquest país en unes jornades professionals celebrades al maig. També hi haurà espai específic per al jazz, amb noms com Marco Mezquida, Dani Nel·lo, Diego Hdez, Duot &Andy Moor o la rave de Jansky.