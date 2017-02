Mor Pere Verdaguer, un dels grans referents de la literatura nord-catalana

L'escriptor i acadèmic Pere Verdaguer, nascut a Banyoles el 1929 però exiliat i resident a la Catalunya Nord des del 1939, ha mort aquesta matinada a Perpinyà als 87 anys. Era conegut per les seves novel·les de ciència-ficció i per la seva implicació en la preservació de la llengua catalana en la zona de la Catalunya Nord. Va fer treballs sobre dialectologia i literatura rossellonesa, i va ser fundador del Grup Rossellonès d'Estudis Catalans i la Universitat Catalana d'Estiu.

Verdaguer va estudiar a Perpinyà i a Montpeller, i més tard va començar la seva carrera com a professor d'institut. Finalment va ingressar a la Universitat de Perpinyà on va exercir de professor de llengua i literatura catalanes fins la seva jubilació el 1994. A part de les novel·les de ciència-ficció –entre les quals hi ha 'El cronomòbil' (1966) i 'L'altra ribera' (1983)–, també va publicar llibres de contes, de prosa poètica i de teatre, i va traduir al francès el llibre 'La plaça del diamant' de Mercè Rodoreda, juntament amb l'occità Bernat Lesfargues.

Al llarg de la seva vida va ser guardonat amb alguns premis com la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 1938, el premi Carles Rahola d'assaig el 1992 i la Medalla d'Honor de la vila de Perpinyà el 2016.

El passat desembre es va fer una jornada d'estudi i homenatge a Verdaguer a la Casa dels Països Catalans de la Universitat de Perpinyà. Hi van participar l'Institut Franco-Català Transfronterer (IFCT), el grup de recerca dels Estudis Catalans (ICRECS-CRESEM) i l'Institut d'Estudis Catalans del qual formava part.