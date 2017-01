Mor el sociòleg Zygmunt Bauman als 91 anys

Zygmunt Bauman, sociòleg centrat en l'estudi de la modernitat i la postmodernitat i un dels intel·lectuals europeus més rellevants de la segona meitat del segle XX, ha mort als 91 anys d'edat a Leeds, segons avança el diari polonès Wyborcza. Nascut a Poznan –Polònia– l'any 1925, va desenvolupar una important tasca com a ensenyant a Polònia, després de la Segona Guerra Mundial: va entrar a la Universitat de Varsòvia el 1954, de la qual va ser-ne professor fins que en va ser expulsat l'any 1968 per raons polítiques. Bauman, que tenia ascendència jueva, va reprendre la docència a les universitats de Tel Aviv i Haifa, fins que l'any 1971 va incorporar-se a la Universitat de Leeds, des d'on va construir una obra poderosa i d'una gran rellevància.

Hedonisme, hiperconsumisme, dissolució de la identitat

Entre les seves aportacions cabdals hi ha el concepte de 'modernitat líquida', que es dóna en economies capitalistes globals, caracteritzades per la creixent privatització dels serveis, la revolució de la informació, l'hedonisme, l'hiperconsumisme i la dissolució de la identitat. "Hi ha una sensació d'incertesa contínua, perquè el control de la teva vida llisca més enllà dels teus esforços –deia el 2014 a Antoni Bassas en una entrevista a l'ARA–. Facis el que facis no saps què passarà, t'agafarà per sorpresa".

Així i tot, Bauman reconeixia no haver perdut l'esperança. "Si hi ha un aspecte humà immortal és precisament l'esperança – explicava a Carles Capdevila–. És el nostre element definitori. Fins i tot en les pitjors circumstàncies tenim esperança. Així que jo encara espero que la gent entri en raó. Crec que la majoria ja ho estem fent després del col·lapse del crèdit, i que sabem que mantenir aquest nivell de consum no és sostenible. La societat occidental sap que la nostra manera de viure no és sostenible. És simplement impossible de gestionar: el planeta no ho pot suportar. Estem consumint, aquí a Occident, la majoria de les fonts del planeta".

Entre els primers llibres de Bauman hi ha un estudi sobre el socialisme britànic ('British Socialism: Sources, Philosophy, Political Doctrine', 1959) i 'The society we live in' (1962). Des que va començar a donar classes a Leeds, i sobretot a partir de la publicació de 'Modernidad y Holocausto' el 1989 –un dels seus grans assajos–, l'activitat editorial de Bauman va créixer notablement: a 'Modernidad líquida' (2000), a 'La posmodernidad y sus descontentos' (2001) i a 'Ética posmoderna: sociología y política' (2004) aprofundia en l'estudi de les societats occidentals contemporànies.

Des de l'any 2006, Arcàdia ha publicat alguns títols importants de Bauman, entre els quals hi ha 'Una aventura anomenada 'Europa'' (2006), el llibre de converses amb Citlali Rovirosa-Madrazo 'El temps no espera' (2010), 'La riquesa d'uns quants beneficia a tothom' (2014) i el recent 'Desconeguts a la porta de casa' (2016), on tornava a dos dels temes que més ha estudiat al llarg dels anys, la noció d' estrangeria, en aquest cas aplicada als refugiats, i el qüestionament del poder. "Als governs no els interessa aplacar les inquietuds dels ciutadans –escrivia–. Per contra, els interessa fomentar l'ansietat que neix de la incertesa del futur i de la sensació constant i omnipresent d'inseguretat, sempre que les arrels d'aquesta inseguretat es puguin ubicar en llocs on els ministres que volen fer una demostració de força puguin ser fotografiats i que, al mateix temps, impedeixin veure els governants aclaparats per una missió per la qual són massa febles".

En català també es poden trobar 'Noves fronteres i valors universals' (CCCB, 2006) i 'Temps líquids. Viure en una època d'incertesa' (Viena, 2007).