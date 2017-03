René Pérez (Calle 13) considera que "Trump és un idiota" i que els seus votants són "racistes"

El músic porto-riqueny René Pérez, més conegut com Residente, considera que el president dels Estats Units, Donald Trump, "és un idiota" i que les persones que van votar-lo són "racistes". "Tothom sap que Trump és un idiota", ha dit Pérez aquest dimarts a Austin, on aquests dies presenta un documental al festival South by Southwest.

Segons Pérez, fundador del grup Calle 13, una de les poques coses positives de l'elecció de Trump com a president és que "ara és més fàcil reconèixer les persones racistes". "Els pots veure amb la gorra", ha dit recordant les gorres vermelles amb el lema 'Make America great again" dels seguidors de Trump. Tanmateix, ha recordat que "el racisme sempre ha existit als Estats Units". "Amb Obama la societat pensava que tot estava bé, però en realitat és el mateix país", ha assegurat.

Pérez va donar suport a la precandidatura presidencial demòcrata de Bernie Sanders, al qual va agrair la pressió que va fer per reestructurar el deute públic de Puerto Rico. Tanmateix, el músic porto-riqueny, defensor de la independència de Puerto Rico, recorda que avui dia "és ridícul" que l'illa segueixi sent "una colònia" dels Estats Units, i lamenta que en la situació actual, com a estat lliure associat, no tingui ni capacitat econòmica i que els ciutadans porto-riquenys no puguin votar al president dels Estats Units, tret que resideixin en algun dels 50 estats de la Unió. Segons Pérez, la independència seria bona per a Puerto Rico, també econòmicament.