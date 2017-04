La Seca es posa surrealista amb el ‘Diumenge’ de Brossa

Les obres teatrals de Joan Brossa es caracteritzen per combinar temes tradicionals i aparentment intranscendents amb elements surrealistes que capgiren la història i la converteixen en més profunda i complexa. “Era un creador brillant. Estava a favor del teatre pobre i atacava el fonament de la realitat estètica del moment. Per això les seves obres estaven una mica marginades i calia fundar un espai dedicat a ell”, explica el president de la Fundació Brossa, Vicenç Altaió. Amb motiu dels vint anys del naixement de l’Espai Brossa, La Seca ha programat la primera producció pròpia de la temporada, Diumenge, una peça escrita per Brossa l’any 1964 que retrata la societat de l’època franquista. “Brossa no explicava històries, sinó situacions que estan dibuixades i que s’han d’intuir i omplir. I això és el que hem fet a Diumenge ”, afirma el director i expert brossià, Hermann Bonnín.

En el primer pla es tracta d’una comèdia que representa la vida d’una parella de classe mitjana, la Muller (Àngels Bassas) i el Marit (Àlex Casanovas), que s’avorreixen mútuament però que no poden viure l’un sense l’altre. En aquesta relació apareix l’Amic (Abel Folk), que visita la parella cada diumenge i que actua com a vàlvula d’escapament de la Muller. “Els diàlegs entre la parella sobten perquè des de l’òptica actual es consideraria maltractament psicològic, però hi ha comicitat”, afirma Bassas.

Amb una escenografia molt senzilla, el públic es col·loca a tres bandes i acaba formant part de la història gràcies al trencament de la quarta paret. “Els personatges són empàtics i parlen amb l’espectador i per a l’espectador”, diu Bonnín. Els actors asseguren que el guió no és fàcil d’entendre, perquè està ple de codis secrets que transformen les frases en imatges poètiques: “El públic serà l’encarregat de treure les seves pròpies conclusions”, afirma Casanovas. L’obra està construïda a partir de parèntesis units per un fil conductor en un context social -el règim franquista- que immobilitzava i privava la societat d’oportunitats. Diumenge estarà en cartell del 19 d’abril al 21 de maig.