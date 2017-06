Una comèdia efervescent

‘Somni d’una nit d’estiu’ LA SECA

31 DE MAIG

S omni d’una nit d’estiu és una comèdia de fades sobre l’amor de la qual s’han fet múltiples versions més o menys fidels a l’original. La que presenta la companyia Els Pirates a La Seca té la virtut de ser alhora fidel i traïdora. Fidel a l’esperit juganer amb el qual Shakespeare la va compondre i fins i tot a la seva paraula (potser no tant a la música); i traïdora en la mesura que hi introdueix un tema nou: la ironia sobre el món del teatre i un tractament radicalment comediogràfic que en certs moments s’acosta a una paròdia amb pallassos.

És en tot cas un d’aquells espectacles lúdics, d’alegria efervescent, que fan gaudir, sigui qui sigui l’espectador, gràcies a una espurnejant interpretació de conjunt i una direcció (Adrià Aubert) plena d’imaginació. ¿I no és justament imaginació el que es necessita per entrar al món de les fades, els tripijocs de Titània, Oberon i el trapella Puck? Si a això hi afegim que els menestrals atenencs de l’original són aquí una jove companyia de teatre que vol destacar amb una versió radical i moderna de Romeu i Julieta on hi ha balcons que parlen i una Julieta amb barba, és ben bé que la comèdia i el riure estan servits. I ben servits. Aquest Somni és lluminós fins i tot en el regne de la foscor i és així que totes les interpretacions filen en el grau just de la comèdia juganera sobre una eficaç versió (Adrià Aubert i Ariadna Pastor) que flueix tan bé com el ritme endimoniat dels set actors i actrius que es desdoblen en tants personatges com és necessari. Un espectacle que ens recorda les famoses versions de Shakespeare de la companyia britànica Footsbarn Théâtre que fa anys, molts anys, corria entre nosaltres. Un conjunt molt cohesionat en el qual destaca Laura Aubert, un Puck despreocupat i casolà, la comicitat descarada de Ricard Farré i les aportacions musicals originals d’arrels broadwaianes.