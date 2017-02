El departament de Cultura, preocupat per la conservació dels objectes de Sixena retornats a l'Aragó

El director general d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, Jusèp Boya, i el conseller de Cultura, Santi Vila, no estan tranquils amb com l'Aragó exposa des del 27 de gener els bens que el MNAC va retornar al monestir de Sixena. "Hi ha certa preocupació sobre les condicions de conservació i ens estem plantejat comunicar-ho a l'Aragó des del respecte i la confiança amb la professionalitat dels seus tècnics. Hem de trobar l'instrument de guia en el sentit que es pensi sobretot en l'interès pel patrimoni i que no es converteixi en un element de confrontació", ha explicat Boya aquest dimecres, després de presentar el 'Recompte de visitants dels equipaments patrimonials de Catalunya 2015'. Les mesures de conservació preventiva del refectori del monestir poden ser, com diu Boya "potencialment deficients" i volen conèixer-les a través de la conselleria de Cultura aragonesa: "volem que siguin ells que ens certifiquin les condicions de conservació preventiva". " Les notícies sobre l'exposició aparegudes a la premsa els han d'interpel·lar suficientment. Si jo em trobés en la situació contrària em sentiria en l'obligació professional i moral de donar una resposta", ha subratllat.

Jusèp Boya també lamentat que els dos litigis que enfronten Catalunya i l'Aragó per les pintures de la sala capitular del monestir, conservades al MNNAC, i per les obres que es troben al Museu de Lleida hagin sobrepassat l'àmbit patrimonial i s'hagi convertit en un "xoc d'identitats extrem" i hagi enterbolit les relacions entre dues comunitats que tenen interessos comuns. La intenció de la conselleria de Cultura és fer, en paraules de Boya, "una crida a la responsabilitat" a l'Aragó i no engegar una altre litigi. I no descarta arribar a futurs acords sobre els objectes amb l'Aragó i cedir els objectes "que no tinguin un interès museístic" a l'Aragó. Per aconseguir-ho, la part aragonesa hauria de reconèixer que Catalunya no va cometre cap espoli i que la Generalitat de Catalunya propietari legítim dels bens.

Quan Santi Vila va assumir el càrrec de conseller de Cultura l'any passat va intentar resoldre els litigis artístics que enfronten Catalunya i l'Aragó negociant amb la consellera de Cultura aragonesa, Mayte Pérez. En aquest sentit, Boya ha recordat que en la fase inicial de les negociacions van posar a a disposició de l'Aragó pintura aragonesa guardada a les reserves del MNAC. "En el marc d'un acord generós, també per part seva, no hauríem tingut cap problema de dipositar-les a l'Aragó, de la mateixa manera que el museu ha fet altres dipòsits a ciutats com Manresa", ha explicat Boya.

A més de la qüestió de la titularitat dels bens, Boya ha posat l'accent en l'ús que es fa de les obres d'art. "El problema és que enfoquem el tema des de la perspectiva de la propietat i hauríem de fer-ho des de l'ús, i això implica un esforç de generositat de les dues parts. El conseller no ha perdut mai la fe amb que quan el litigi arribi a instàncies judicials superiors, i probablement no tan pressionades per l'ambient, s'imposaran una sèrie de realitats que ara no s'imposen".

Pel que fa una possible influència del procés independentista en els litigis, Boya desitja que no es produeixi cap ingerència. "Confio que les circumstàncies particulars que viu el país en altres àmbits no contamini la visió d'una justícia justa", ha conclòs.