Els 16 finalistes dels premis FAD 2017

En la 59 edició dels premis FAD, el jurat ha rebut 371 obres candidates, de les quals se n'han seleccionat 16 com a finalistes. L'entrega dels premis tindrà lloc el 29 de juny. Aquests són els finalistes dels premis FAD 2017:

Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia. D'Eva Prats i Ricardo Flores.

La intervenció sobre aquesta antiga cooperativa obrera fa valer, segons el jurat, "la pàtina històrica de l'edifici". També "consolida i dignifica la materialitat dels murs i acabats, reconvertida amb imaginació cap al nou ús". Segons el jurat, l'edifici estableix "un diàleg entre la intervenció contemporània i la rehabilitació arqueològica de l'espai".

Sala Beckett / ADRIÀ GOULA

110 Rooms. Edifici d'habitatges a Barcelona. D'Alfredo Lérida, Anna Puigjaner, Guillermo López i María Charneco.

El projecte aporta, diuen els responsables del premi, "una sàvia relectura dels edificis d'habitatges entre mitgeres inserits en les illes de cases de l'Eixample de Cerdà de Barcelona".

110 Rooms / JOSÉ HEVIA

Museo de las Colecciones Reales de Madrid. D'Emilio Tuñón i Luis Moreno.

"El projecte resol amb elegància una condició múltiple: proveir un espai dedicat a la mostra d'obres de grans dimensions, involucrar el present en la sèrie històrica d'ampliacions del Palau Reial i construir un basament d'escala urbana sota la ciutat de Madrid vista des del seu accés sud-oest", diu el jurat.

Museo de las Colecciones Reales / LUIS ASÍN

Centro de Convívio. De Manuel Aires i Francisco Aires.

El jurat defineix aquest espai com "un volum monolític i abstracte, on el caràcter de massa preval per l'ús d'un únic color a tot l'edifici i per l'eliminació de qualsevol element o detall figuratiu".

Centro de Convivio / NELSON GARRIDO

Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona. De Jordi Comas i Anna Pont.

El jurat en reconeix "una estratègia clara en l'ús de la tècnica constructiva" i "la identificació de la gestió energètica relacionada amb l'ús d'aquest edifici que s'autoregula termodinàmicament".

Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona / ADRIÀ GOULA

Interiorisme

Pontejos 9. De Victoria Acebo i Angel Alonso.

Aquesta és una obra de rehabilitació integral que treballa, segons el jurat, "tant en l'àmbit material com en la dimensió intangible de la memòria de Madrid" i "assumeix com a procés de disseny una mena d''arqueologia creativa' que reassigna valor a objectes trobats i els fixa al lloc".

Pontejos 9 / RAFAEL TRAPIELLO

Baixada Santa Eulàlia 3. De Mónica Recoder i Diego Ruiz.

"Programa de dos habitatges que s'acomoden subtilment als murs d'un edifici històric gràcies a la recuperació i potenciació del pati central", en diu el jurat.

Baixada Santa Eulàlia 3 / JOSÉ HEVIA

Loja Claus Porto. De Joao Mendes.

D'aquesta readaptació d'un espai preexistent, el jurat en destaca que funciona a dos nivells connectats per una escala de marbre. "La intervenció pretén, amb gran èxit, donar la màxima exposició al caràcter i la visualitat dels productes en venda", afirma.

Loja Claus Porto / JOSÉ CAMPOS

Ciutat i paisatge

Restauració del Fossar Vell de Sant Francesc Xavier. De Marià Castelló i Francesc Ribas.

El jurat aprecia aquesta "delicada intervenció" de petita escala de restauració d'un recinte sagrat del segle XVIII perquè "reconeix, observa, investiga i potencia la identitat cultural i la morfologia urbana".

Restauració del Fossar Vell de Sant Francesc Xavier / ESTUDI ES PUJOL DE S'ERA

Estació de metro Alcázar Genil. D'Antonio Jiménez, Alberto Sánchez, Ricardo Carvajal i Francisco Garzón.

El jurat destaca "l'elegant elecció i noblesa dels materials i els detalls", com també "la intel·ligent estratègia de la intervenció, en què el pla llis i abstracte del terra flota envoltat de la textura i del relleu de les roques".

Estación de metro Alcázar Genil / ANTONIO LUIS MARTÍNEZ CANO

Rehabilitació del parc de Joan Oliver a Badia del Vallès. De Claudi Aguiló i Albert Domingo.

La principal intervenció d'aquest parc és sota terra i "soluciona les inundacions constants que patia l'espai abans de fer-ne la rehabilitació".

Rehabilitació del parc de Joan Oliver a Badia del Vallès / JORDI SURROCA

Paseo de la Ría. De Jose Antonio Martínez i Elías Torres.

Es tracta d'un "valuós paisatge al servei de la ciutadania" que, segons el jurat, "serveix d'escenari digne de la seva activitat quotidiana".

Paseo de la Ría / LOURDES JANSANA

Intervencions efímeres

Raval KM 0. De Maria Güell i Curro Claret.

El projecte se centra en "el més valuós de Nadal: la solidaritat, la generositat i l'amor". El jurat en destaca "la proposta d'ornamentació nadalenca" que ofereix "una rotunditat en el seu missatge i proposta estètica".

Raval KM0 / ANÒNIM

Columnes commemoratives dels 30 anys de la reconstrucció del pavelló Alemany a Barcelona. De Luis Martínez i Roger Sauquet.

"Els 100 bidons de xapa d'acer, recollits en un cementiri de residus químics, adquireixen una segona vida de més dignitat i bellesa en ser reciclats com a tambor d'aquestes noves columnes", assegura el jurat.

Columnes commemoratives dels 30 anys de reconstrucció del pavelló alemany / ROLAND HALBE

A forma da forma. De Nuno Brandao, Kersten Geers, David Van Severen, Sharon Johnston i Mark Lee.

El jurat considera que aquest projecte "va permetre crear un bell homenatge a l'arquitectura, als seus efectes visuals, a les maneres formals que es repeteixen i a les espacialitats de les quals se'n fa ressò".

A forma da forma / ANDRÉ CEPEDA

Carroza del Señor Lobo / Carroza de los Reyes Magos. D'Uriel Fogué, Carlos Palacios i Eva Gil.

"Valorem la manera com les carrosses dels Reis es construeixen per l'addició de piràmides obertes i reflectores, que produeixen la il·lusió d'un núvol de llum de geometria mutant que canvia de forma en circular", diu el jurat.